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Центр Чумакова назвал особенность своей вакцины от коронавируса
Центр Чумакова назвал особенность своей вакцины от коронавируса
Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова при РАН Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью порталу РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:15
2020-11-18T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова при РАН Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью порталу стопкоронавирус.рф, каким ключевым свойством обладает созданная в этом учреждении вакцина от SARS-CoV-2.Часть разработанных на сегодня препаратов для профилактики COVID-19 используют в качестве антигена (соединения, отвечающего за иммунный ответ) только какой-либо фрагмент вируса. Вакцина от Центра имени Чумакова — цельновирионная. Ее специально обработали так, чтобы лишить инфекционных свойств, но она сохраняет способность вызывать иммунную реакцию."Как правило, это тот самый S-белок (или его геномная последовательность), с помощью которого вирус проникает в клетку. Предполагается, что, заблокировав антителами его активность, вакцина предотвратит развитие заражения. Однако SARS-CoV-2 — достаточно сложный объект, и механизм его взаимодействия с организмом активностью S-белка не ограничивается", — добавил Ишмухаметов.Он подчеркнул, что цельновирионные инактивированные вакцины давно используются для профилактики различных смертельно опасных вирусных заболеваний и зарекомендовали себя как наиболее эффективный и безопасный способ избежать заражения. Они содержат весь набор белков вирусной частицы, поэтому иммунный ответ будет наиболее полным, отметил гендиректор центра.Вакцина от Центра имени Чумакова сейчас проходит второй этап клинических исследований на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Эта стадия завершится примерно во второй половине декабря, после чего учреждение подаст документы на регистрацию препарата. Третью фазу планируют начать в феврале 2021 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201117/vaktsina-1584992762.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество

Центр Чумакова назвал особенность своей вакцины от коронавируса

13:15 18.11.2020 (обновлено: 14:21 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 18 ноя РИА Новости. Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова при РАН Айдар Ишмухаметов рассказал в интервью порталу стопкоронавирус.рф, каким ключевым свойством обладает созданная в этом учреждении вакцина от SARS-CoV-2.

"Мы используем убитый [инактивированный] коронавирус целиком, то есть знакомим организм человека со всеми его особенностями, а не с отдельно взятым белком. Пока поведение вируса не изучено во всех значимых деталях, а это вопрос не одного года. Мы полагаем, что лучше сымитировать природный процесс со всеми его особенностями, а не отдельными фрагментами", — объяснил ученый.

Часть разработанных на сегодня препаратов для профилактики COVID-19 используют в качестве антигена (соединения, отвечающего за иммунный ответ) только какой-либо фрагмент вируса. Вакцина от Центра имени Чумакова — цельновирионная. Ее специально обработали так, чтобы лишить инфекционных свойств, но она сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.
"Как правило, это тот самый S-белок (или его геномная последовательность), с помощью которого вирус проникает в клетку. Предполагается, что, заблокировав антителами его активность, вакцина предотвратит развитие заражения. Однако SARS-CoV-2 — достаточно сложный объект, и механизм его взаимодействия с организмом активностью S-белка не ограничивается", — добавил Ишмухаметов.
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Он подчеркнул, что цельновирионные инактивированные вакцины давно используются для профилактики различных смертельно опасных вирусных заболеваний и зарекомендовали себя как наиболее эффективный и безопасный способ избежать заражения. Они содержат весь набор белков вирусной частицы, поэтому иммунный ответ будет наиболее полным, отметил гендиректор центра.
Вакцина от Центра имени Чумакова сейчас проходит второй этап клинических исследований на здоровых добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. Эта стадия завершится примерно во второй половине декабря, после чего учреждение подаст документы на регистрацию препарата. Третью фазу планируют начать в феврале 2021 года.
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