https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585154667.html

Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция

Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:11

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

правительство рф

владимир путин

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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах.С докладами выступают вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, поскольку он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.Между тем за сутки во всех регионах зарегистрировали 20 985 новых случаев COVID-19. Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.Больше всего заболевших в Москве (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2215) и Подмосковье (864). Меньше всего новых пациентов c диагнозом "COVID-19" — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Совещание Путина с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России LIVE: Совещание Путина с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России 2020-11-18T14:11 true PT1S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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