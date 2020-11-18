https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585154667.html
Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция
Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:11
2020-11-18T14:11
2020-11-18T14:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
правительство рф
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах.С докладами выступают вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, поскольку он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.Между тем за сутки во всех регионах зарегистрировали 20 985 новых случаев COVID-19. Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.Больше всего заболевших в Москве (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2215) и Подмосковье (864). Меньше всего новых пациентов c диагнозом "COVID-19" — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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LIVE: Совещание Путина с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России
LIVE: Совещание Путина с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России
2020-11-18T14:11
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство рф, владимир путин