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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585154667.html
Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция
Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:11
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
правительство рф
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах.С докладами выступают вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, поскольку он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.Между тем за сутки во всех регионах зарегистрировали 20 985 новых случаев COVID-19. Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.Больше всего заболевших в Москве (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2215) и Подмосковье (864). Меньше всего новых пациентов c диагнозом "COVID-19" — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Совещание Путина с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России
LIVE: Совещание Путина с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России
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видео, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, правительство рф, владимир путин
Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах.
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Путин проводит заседание правительства по борьбе с COVID-19. Трансляция

14:11 18.11.2020 (обновлено: 14:30 18.11.2020)
 
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в регионах.
С докладами выступают вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, поскольку он курирует сферу производства лекарств, а также руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.
Между тем за сутки во всех регионах зарегистрировали 20 985 новых случаев COVID-19. Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.
Больше всего заболевших в Москве (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне), Санкт-Петербурге (2215) и Подмосковье (864). Меньше всего новых пациентов c диагнозом "COVID-19" — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Правительство РФВладимир Путин
 
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