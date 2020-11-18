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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585146012.html
Вирусолог предупредил о новых последствиях COVID-19 для организма
Вирусолог предупредил о новых последствиях COVID-19 для организма
Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал, какие последствия испытывает организм после... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:25
2020-11-18T12:25
распространение нового коронавируса
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал, какие последствия испытывает организм после заболевания коронавирусной инфекцией.По его словам, иммунная система человека, переболевшего коронавирусом, становится ослабленной, что может привести к постоянным болезням. Специалист отметил, что после формального выздоровления пациента фиксируется существенный дисбаланс выработки цитокинов, регулирующих межклеточные и межсистемные взаимодействия.&nbsp;"Поэтому время восстановления— другое, оно не сопоставимо с выздоровлением после обычных заболеваний", — сказал Чепурнов в комментарии Ura.ru.Медик добавил, что для восстановления необходим продолжительный период и соответствующие реабилитационные мероприятия, например, санаторно-курортное лечение.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Вирусолог предупредил о новых последствиях COVID-19 для организма

12:25 18.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы в Коммунарке
Врач скорой помощи возле больницы в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Вирусолог, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов рассказал, какие последствия испытывает организм после заболевания коронавирусной инфекцией.
По его словам, иммунная система человека, переболевшего коронавирусом, становится ослабленной, что может привести к постоянным болезням. Специалист отметил, что после формального выздоровления пациента фиксируется существенный дисбаланс выработки цитокинов, регулирующих межклеточные и межсистемные взаимодействия.
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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 "Поэтому время восстановления— другое, оно не сопоставимо с выздоровлением после обычных заболеваний", — сказал Чепурнов в комментарии Ura.ru.
Медик добавил, что для восстановления необходим продолжительный период и соответствующие реабилитационные мероприятия, например, санаторно-курортное лечение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ЧепурновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
 
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