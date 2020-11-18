https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585141924.html

Страховщики рассказали, часто ли россияне заболевают COVID-19 за рубежом

Страховщики рассказали, часто ли россияне заболевают COVID-19 за рубежом

В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 – одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:15

2020-11-18T13:15

2020-11-18T13:15

туризм

коронавирус covid-19

туризм

туристы

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

турция

оаэ

мальдивы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1585043703_0:146:3078:1877_1400x0_80_0_0_4cf259b15673fdddde21471770a0df2e.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 – одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей, сообщает АТОР. По данным крупного страховщика, в период с 1 сентября по 30 октября случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 58 клиентов компании среди 50 тысяч, купивших в этот период медицинский полис для выезжающих за рубеж (ВЗР), то есть у 0,16 процента.Из них 49 заболевших туристов обратились за медицинской помощью, находясь в Турции. Еще шесть случаев COVID-19 было зафиксировано в ОАЭ. Три путешественника заболели на Мальдивах. Все обратившиеся с симптомами коронавируса получили необходимую медицинскую помощь.Схожая статистика в международной страховой компании, которая специализируется именно на ВЗР. Наибольшее число заболевших также отмечается в Турции. Но именно там отдыхают почти все российские туристы в этом сезоне (по данным Погранслужбы ФСБ – 98,5 процента). По данным страховщика, из почти 500 тысяч клиентов, отправившихся в Турцию с августа по октябрь 2020 года, обратились из-за коронавируса примерно 0,04 процента, то есть порядка 200 человек за три месяца. Единичные случаи COVID-19 были зафиксированы в ОАЭ и на Мальдивах.При этом, по данным компаний, без страховки с покрытием коронавируса ехать за рубеж рискованно и затратно. Стоимость лечения этого заболевания за рубежом, включая госпитализацию, обходится примерно в три тысячи евро. Если болезнь сопровождается тяжелой формой пневмонии, цена может увеличиться до 11 тысяч евро.

https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html

https://ria.ru/20201029/kuba-1581961826.html

турция

оаэ

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, оаэ, мальдивы