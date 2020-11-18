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https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585141924.html
Страховщики рассказали, часто ли россияне заболевают COVID-19 за рубежом
Страховщики рассказали, часто ли россияне заболевают COVID-19 за рубежом
В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 – одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей, сообщает АТОР. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:15
2020-11-18T13:15
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
турция
оаэ
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 – одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей, сообщает АТОР. По данным крупного страховщика, в период с 1 сентября по 30 октября случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 58 клиентов компании среди 50 тысяч, купивших в этот период медицинский полис для выезжающих за рубеж (ВЗР), то есть у 0,16 процента.Из них 49 заболевших туристов обратились за медицинской помощью, находясь в Турции. Еще шесть случаев COVID-19 было зафиксировано в ОАЭ. Три путешественника заболели на Мальдивах. Все обратившиеся с симптомами коронавируса получили необходимую медицинскую помощь.Схожая статистика в международной страховой компании, которая специализируется именно на ВЗР. Наибольшее число заболевших также отмечается в Турции. Но именно там отдыхают почти все российские туристы в этом сезоне (по данным Погранслужбы ФСБ – 98,5 процента). По данным страховщика, из почти 500 тысяч клиентов, отправившихся в Турцию с августа по октябрь 2020 года, обратились из-за коронавируса примерно 0,04 процента, то есть порядка 200 человек за три месяца. Единичные случаи COVID-19 были зафиксированы в ОАЭ и на Мальдивах.При этом, по данным компаний, без страховки с покрытием коронавируса ехать за рубеж рискованно и затратно. Стоимость лечения этого заболевания за рубежом, включая госпитализацию, обходится примерно в три тысячи евро. Если болезнь сопровождается тяжелой формой пневмонии, цена может увеличиться до 11 тысяч евро.
https://ria.ru/20201027/serbiya-1580500668.html
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оаэ
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, оаэ, мальдивы

Страховщики рассказали, часто ли россияне заболевают COVID-19 за рубежом

13:15 18.11.2020
 
© Louisa GouliamakiВо время измерения температуры у туристов перед отправкой на Эгейский островРодос
Во время измерения температуры у туристов перед отправкой на Эгейский островРодос - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Louisa Gouliamaki
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В страховых компаниях отмечают, что COVID-19 – одно из самых редких заболеваний у туристов, отдыхающих за границей, сообщает АТОР.
По данным крупного страховщика, в период с 1 сентября по 30 октября случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены у 58 клиентов компании среди 50 тысяч, купивших в этот период медицинский полис для выезжающих за рубеж (ВЗР), то есть у 0,16 процента.
Из них 49 заболевших туристов обратились за медицинской помощью, находясь в Турции. Еще шесть случаев COVID-19 было зафиксировано в ОАЭ. Три путешественника заболели на Мальдивах. Все обратившиеся с симптомами коронавируса получили необходимую медицинскую помощь.
Схожая статистика в международной страховой компании, которая специализируется именно на ВЗР. Наибольшее число заболевших также отмечается в Турции. Но именно там отдыхают почти все российские туристы в этом сезоне (по данным Погранслужбы ФСБ – 98,5 процента).
По данным страховщика, из почти 500 тысяч клиентов, отправившихся в Турцию с августа по октябрь 2020 года, обратились из-за коронавируса примерно 0,04 процента, то есть порядка 200 человек за три месяца. Единичные случаи COVID-19 были зафиксированы в ОАЭ и на Мальдивах.
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При этом, по данным компаний, без страховки с покрытием коронавируса ехать за рубеж рискованно и затратно. Стоимость лечения этого заболевания за рубежом, включая госпитализацию, обходится примерно в три тысячи евро. Если болезнь сопровождается тяжелой формой пневмонии, цена может увеличиться до 11 тысяч евро.
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