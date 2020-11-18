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В России впервые выписали более 25 тысяч человек после COVID-19 за сутки
В России впервые выписали более 25 тысяч человек после COVID-19 за сутки
За сутки в России впервые выписаны более 25 тысяч (25 179) человек после COVID-19, число выписанных превысило 1,5 миллиона человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:24
2020-11-18T11:24
2020-11-18T11:25
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общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За сутки в России впервые выписаны более 25 тысяч (25 179) человек после COVID-19, число выписанных превысило 1,5 миллиона человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 179 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 501 083", - говорится в сообщении.В частности, 5503 человека выписаны в Москве, 1168 - в Санкт-Петербурге, 885 - в Нижегородской области. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество