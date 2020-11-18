https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585131761.html

В России впервые выписали более 25 тысяч человек после COVID-19 за сутки

В России впервые выписали более 25 тысяч человек после COVID-19 за сутки

За сутки в России впервые выписаны более 25 тысяч (25 179) человек после COVID-19, число выписанных превысило 1,5 миллиона человек, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:24

2020-11-18T11:24

2020-11-18T11:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

нижегородская область

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За сутки в России впервые выписаны более 25 тысяч (25 179) человек после COVID-19, число выписанных превысило 1,5 миллиона человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 25 179 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 501 083", - говорится в сообщении.В частности, 5503 человека выписаны в Москве, 1168 - в Санкт-Петербурге, 885 - в Нижегородской области. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

нижегородская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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