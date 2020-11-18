https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585131625.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявили в ХМАО и Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:24
2020-11-18T11:24
2020-11-18T11:24
распространение нового коронавируса
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общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки выявили в ХМАО и Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ханты-Мансийский АО, Республика Дагестан - 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Республика Татарстан - 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% зарегистрирован в Москве, Ямало-Ненецком АО, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Чувашии, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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здоровье - общество, москва, республика калмыкия, краснодарский край, общество