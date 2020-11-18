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В России за сутки умерли 456 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 456 человек с коронавирусом
За сутки в России впервые подтверждены 456 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 34 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:23
2020-11-18T11:23
2020-11-18T11:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За сутки в России впервые подтверждены 456 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 34 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 456 летальных случаев ... За весь период по России умерло 34 387 человек", - говорится в сообщении.В частности, 76 смертей подтверждены в Москве, 71 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Ростовской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, ростовская область, санкт-петербург