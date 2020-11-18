https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585131345.html

В России за сутки умерли 456 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 456 человек с коронавирусом

За сутки в России впервые подтверждены 456 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 34 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:23

2020-11-18T11:23

2020-11-18T11:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. За сутки в России впервые подтверждены 456 смертей людей с коронавирусной инфекцией COVID-19, за все время - 34 387, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 456 летальных случаев ... За весь период по России умерло 34 387 человек", - говорится в сообщении.В частности, 76 смертей подтверждены в Москве, 71 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Ростовской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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