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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585131141.html
В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 20 985 новых заболевших COVID-19, у 24,3 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:22
2020-11-18T11:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 20 985 новых заболевших COVID-19, у 24,3 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне). Далее по списку: Санкт-Петербург (2215), Подмосковье (864), Нижегородская (432), Свердловская (358) и Архангельская (339) области, а также Красноярский край (335). Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).Вчера оперштаб сообщал о 22 410 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1 процента). Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 55,6 миллиона, из них как минимум 1,33 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,35 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,9 миллиона) и Бразилия (5,91 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия, Колумбия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом

11:22 18.11.2020 (обновлено: 11:53 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 20 985 новых заболевших COVID-19, у 24,3 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.
Мужчина в защитной маске на улице Парижа, Франция - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
08:00Туризм
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На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне). Далее по списку: Санкт-Петербург (2215), Подмосковье (864), Нижегородская (432), Свердловская (358) и Архангельская (339) области, а также Красноярский край (335). Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).
Вчера оперштаб сообщал о 22 410 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1 процента). Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 55,6 миллиона, из них как минимум 1,33 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,35 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,9 миллиона) и Бразилия (5,91 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия, Колумбия и Мексика.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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