https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585131141.html

В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 20 985 новых заболевших COVID-19, у 24,3 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:22

2020-11-18T11:22

2020-11-18T11:53

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 20 985 новых заболевших COVID-19, у 24,3 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне). Далее по списку: Санкт-Петербург (2215), Подмосковье (864), Нижегородская (432), Свердловская (358) и Архангельская (339) области, а также Красноярский край (335). Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).Вчера оперштаб сообщал о 22 410 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1 процента). Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились.По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 55,6 миллиона, из них как минимум 1,33 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,35 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,9 миллиона) и Бразилия (5,91 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия, Колумбия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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