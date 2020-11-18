В России выявили 20 985 новых случаев заражения коронавирусом
11:22 18.11.2020 (обновлено: 11:53 18.11.2020)
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. За минувшие сутки в 85 российских регионах выявили 20 985 новых заболевших COVID-19, у 24,3 процента из них симптомы отсутствуют. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Умерли 456 пациентов — это рекордный показатель с начала эпидемии SARS-CoV-2 в России. Выздоровели 25 179 человек.
На первом месте по числу зарегистрированных случаев — Москва (4174, более чем на 1700 меньше, чем накануне). Далее по списку: Санкт-Петербург (2215), Подмосковье (864), Нижегородская (432), Свердловская (358) и Архангельская (339) области, а также Красноярский край (335). Меньше всего новых пациентов c диагнозом COVID-19 — в Еврейской АО (29), Ненецком автономном округе (семеро) и на Чукотке (пятеро).
Вчера оперштаб сообщал о 22 410 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,1 процента). Таким образом, в России с начала весны коронавирусом заразились 1 991 998 человек, из них 34,3 тысячи погибли, свыше полутора миллионов вылечились.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 55,6 миллиона, из них как минимум 1,33 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11,35 миллиона заразившихся за все время), Индия (8,9 миллиона) и Бразилия (5,91 миллиона). На четвертой строчке — Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Италия, Колумбия и Мексика.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.