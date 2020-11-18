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В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса
Выявленные мутации коронавируса не влияют на его патогенность и не связаны с тяжестью течения заболевания, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:04
2020-11-18T11:40
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Выявленные мутации коронавируса не влияют на его патогенность и не связаны с тяжестью течения заболевания, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации."Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", — сказал Лиознов журналистам.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В НИИ гриппа рассказали о мутациях коронавируса

10:04 18.11.2020 (обновлено: 11:40 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Выявленные мутации коронавируса не влияют на его патогенность и не связаны с тяжестью течения заболевания, заявил исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском регионе есть определенные изменения коронавируса, выявляются его мутации.
"Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", — сказал Лиознов журналистам.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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