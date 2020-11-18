https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585097392.html

Владимирский губернатор лечится от COVID-19 в частной клинике в Москве

Владимирский губернатор лечится от COVID-19 в частной клинике в Москве

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил в своем Instagram, что госпитализирован в частную клинику в Москве, где будет лечиться от COVID-19. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T00:40

2020-11-18T00:40

2020-11-18T00:40

распространение нового коронавируса

владимир сипягин

москва

владимирская область

общество

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ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил в своем Instagram, что госпитализирован в частную клинику в Москве, где будет лечиться от COVID-19.Сипягин 13 ноября сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что сдал положительный тест на COVID-19. Днем ранее он пожаловался на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию. Во вторник ряд Telegram-каналов сообщил, что состояние Сипягина ухудшилось, и его срочно транспортировали в Москву. Пресс-секретарь губернатора эту информацию назвала не соответствующей действительности, заявив, что Сипягин во Владимире и "пока лечится амбулаторно", однако спустя несколько часов заявила о госпитализации губернатора, не уточняя подробностей.По его словам, свободных мест в стационарах региона "немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии"."Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь", - добавил Сипягин.По состоянию на 17 ноября в больницах Владимирской области развернуто 1404 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. Из них 88% из них занято - 1234 койки, свободны 170 коек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сипягин, москва, владимирская область, общество