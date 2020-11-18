Владимирский губернатор лечится от COVID-19 в частной клинике в Москве
ВОРОНЕЖ, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин сообщил в своем Instagram, что госпитализирован в частную клинику в Москве, где будет лечиться от COVID-19.
Сипягин 13 ноября сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram, что сдал положительный тест на COVID-19. Днем ранее он пожаловался на высокую температуру и заявил, что ушел на самоизоляцию. Во вторник ряд Telegram-каналов сообщил, что состояние Сипягина ухудшилось, и его срочно транспортировали в Москву. Пресс-секретарь губернатора эту информацию назвала не соответствующей действительности, заявив, что Сипягин во Владимире и "пока лечится амбулаторно", однако спустя несколько часов заявила о госпитализации губернатора, не уточняя подробностей.
"Сегодня днём меня госпитализировали. В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение, и лечащий врач настоял на помещении меня в стационар. Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях", - написал Сипягин.
По его словам, свободных мест в стационарах региона "немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии".
"Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь", - добавил Сипягин.
По состоянию на 17 ноября в больницах Владимирской области развернуто 1404 койки для больных с новой коронавирусной инфекцией. Из них 88% из них занято - 1234 койки, свободны 170 коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.