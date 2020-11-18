https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585096362.html

На Украине заявили о помощи США в ускорении получения вакцины от COVID-19

На Украине заявили о помощи США в ускорении получения вакцины от COVID-19

Вашингтон посодействует Киеву в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T00:15

2020-11-18T00:15

2020-11-18T00:15

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

украина

в мире

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КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Вашингтон посодействует Киеву в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от коронавируса COVID-19, заявила во вторник пресс-служба минздрава Украины.Сообщается, что этот вопрос во вторник по телефону обсудили главы минздравов Украины и США Максим Степанов и Алекс Азар.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 557 657 человек, выздоровели 250 983 заболевших, летальных случаев – 9 856. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, украина, в мире