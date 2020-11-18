На Украине заявили о помощи США в ускорении получения вакцины от COVID-19
КИЕВ, 18 ноя – РИА Новости. Вашингтон посодействует Киеву в налаживании коммуникации с компаниями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на поставки вакцины от коронавируса COVID-19, заявила во вторник пресс-служба минздрава Украины.
Сообщается, что этот вопрос во вторник по телефону обсудили главы минздравов Украины и США Максим Степанов и Алекс Азар.
"Министр здравоохранения и социальных услуг США поблагодарил министра Степанова за звонок и заметил, что получение вакцины Украиной является приоритетом и для правительства США. Господин Алекс Азар пообещал содействовать усилению коммуникации минздрава Украины с такими компаниями-производителями вакцин как Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer и Novavax для ускорения подписания контракта на получение вакцины", - сообщила в Facebook пресс-служба украинского ведомства.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 557 657 человек, выздоровели 250 983 заболевших, летальных случаев – 9 856.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.