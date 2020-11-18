https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585247744.html
Пациентов больницы в Коммунарке перевели в соседние корпуса
Пациентов больницы в Коммунарке перевели в соседние корпуса
Пациентов инфекционного госпиталя в Коммунарке перевели в корпуса, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородного шланга, сообщает... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:53
2020-11-18T19:53
2020-11-18T22:12
департамент здравоохранения г. москвы
коммунарка (москва)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Пациентов инфекционного госпиталя в Коммунарке перевели в корпуса, не связанные с блоком, где произошла разгерметизация кислородного шланга, сообщает департамент здравоохранения Москвы.Это необходимо для проведения ремонтных работ — "чтобы не мешать строителям и наладчикам", пояснили в ведомстве.В настоящее время последствия инцидента устранены.Ранее стало известно, что в строящемся корпусе больницы произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород. Людей в корпусе не было. В МЧС сообщили РИА Новости, что пострадавших, возгорания и разрушений нет.Как подтвердили в столичном депздраве, больным и персоналу ничего не угрожает. Там также отметили, что работы по ликвидации последствий инцидента завершены.Росздравнадзор проведет проверку по факту происшествия.
https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585238817.html
коммунарка (москва)
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департамент здравоохранения г. москвы, коммунарка (москва), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия