https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585241509.html

Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке нет

Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке нет

Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке после разгерметизации кислородной линии в строящемся корпусе нет, сообщает Департамент здравоохранения... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:12

2020-11-18T19:12

2020-11-18T20:24

москва

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке после разгерметизации кислородной линии в строящемся корпусе нет, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород."Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585238817.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия