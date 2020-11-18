https://ria.ru/20201118/kommunarka-1585241509.html
Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке нет
Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке нет
Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке после разгерметизации кислородной линии в строящемся корпусе нет, сообщает Департамент здравоохранения... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:12
2020-11-18T19:12
2020-11-18T20:24
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происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке после разгерметизации кислородной линии в строящемся корпусе нет, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород."Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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москва, происшествия
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
Угрозы для пациентов и персонала больницы в Коммунарке после разгерметизации кислородной линии в строящемся корпусе нет, сообщает Департамент здравоохранения Москвы
.
Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в больнице в Коммунарке. При этом в экстренных службах сообщили РИА Новости, что Коммунарке произошла разгерметизация шланга, по которому под давлением подается кислород.
"Во время пусконаладочных работ в еще не введенных в эксплуатацию временных сооружениях для инфекционных пациентов в больнице в Коммунарке произошла разгерметизация кислородной линии. Больных в этом блоке не было. Пострадавших нет. Соответствующие службы исправляют неисправность. Угрозы для пациентов и персонала больницы нет", - говорится в сообщении на сайте ведомства.