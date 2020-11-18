https://ria.ru/20201118/kofe-1585099990.html

Когда пить кофе может быть опасно

Когда пить кофе может быть опасно

Чем грозит организму неправильное употребление кофе, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T02:08

2020-11-18T02:08

2020-11-18T12:07

кофе

общество

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Чем грозит организму неправильное употребление кофе, рассказал в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.Традиционный утренний кофе ни в коем случае нельзя пить на голодный желудок, предупреждает Алексей Калинчев. По его словам, употребление этого напитка натощак может привести к обострению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит, язвенная болезнь, панкреатит.Употребление кофе натощак врач связывает с "неправильным пищевым поведением". У человека нет чувства "здорового голода", он утром не хочет есть и выпивает кофе, чтобы взбодриться, добавил врач.По его словам, после еды можно пить кофе с чем угодно. При этом не важно, будет ли ваш кофе черный, с молоком или с заменителем молока. И не надо бояться сочетать этот напиток с десертом, хотя злоупотреблять сладким тоже не стоит."Ожирения от того, что вы выпили кофе с десертом, не разовьется. Кофеманы обычно пьют просто кофе, несколько чашек в день. Десерт — это исключение. Нет такой большой группы людей, которая бы любила так делать. После плотной еды мало кто ест десерт, это больше детские истории, взрослые люди так не делают", — сказал Алексей Калинчев.При этом, как отметил врач, кофе не всегда тонизирует, иногда он оказывает обратный эффект. Так что здоровый человек может пить кофе в любое время суток, даже на ночь, заключил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

https://ria.ru/20201103/kofe-1582872220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кофе, общество