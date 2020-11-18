https://ria.ru/20201118/kodzuki-1585000833.html

Тоехиса Кодзуки: лидерам Японии и России удалось взять хороший старт

Тоехиса Кодзуки: лидерам Японии и России удалось взять хороший старт

Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал в интервью РИА Новости о том, как он видит перспективы развития отношений Токио и Москвы при новом японском... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:00

2020-11-18T12:00

2020-11-18T12:01

россия

тоёхиса кодзуки

япония

интервью

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Посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки рассказал в интервью РИА Новости о том, как он видит перспективы развития отношений Токио и Москвы при новом японском премьер-министре, когда можно ожидать встречу лидеров двух стран, и о том, что он думает про шансы заключения мирного договора. Он также обрисовал основные направления японо-российского экономического сотрудничества, ответил на вопросы о взаимодействии в борьбе с коронавирусом и о том, будут ли японские производители автомобилей снижать объемы производства в России или даже закрывать здесь свои предприятия.– 14 сентября начало работу правительство Ёсихидэ Суги. Как в дальнейшем будут развиваться японо-российские отношения под руководством нового премьер-министра?– Премьер-министр Суга уже 29 сентября провел с президентом Путиным телефонный разговор. В ходе этой беседы президент Путин заявил, что готов конструктивно взаимодействовать с премьер-министром Сугой по двусторонней и международной проблематике. Он также отметил, что намерен продолжать диалог по всем двусторонним вопросам, в том числе и по проблеме заключения мирного договора. В ответ на это премьер-министр Суга заявил, что придает большое значение японо-российским отношениям и намерен развивать весь комплекс двусторонних отношений, включая проблему заключения мирного договора. Кроме того, лидеры двух стран сошлись во мнении о развитии всего комплекса японо-российских отношений в широком диапазоне областей, таких как политика, экономика и культура.Делясь впечатлениями от встречи, премьер-министр Суга отметил: "В дальнейшем можно откровенно обмениваться мнениями с президентом Путиным. Я получил такое ощущение". Мне кажется, что лидерам удалось взять хороший старт.А 16 октября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Японии Мотэги и министром иностранных дел Лавровым. Министры пришли к единому мнению о последовательном продолжении откровенной дискуссии, в том числе на уровне министров иностранных дел, с целью достижения прогресса по консультациям и сотрудничеству между Японией и Россией в различных областях. Кроме того, 21 октября состоялся телефонный разговор между министром экономики, торговли и промышленности Японии Кадзиямой и министром экономического развития Решетниковым. Таким образом, между правительствами Японии и России продолжается диалог. Я, в свою очередь, тоже намерен работать над развитием наших отношений во всех областях.– Господин Суга в разговоре с Путиным выразил желание как можно скорее провести личную встречу с российским президентом. Ведется ли подготовка такой встречи? Какие условия необходимы для ее проведения? Где и когда она могла бы пройти?– Как вы отметили, во время телефонного разговора на высшем уровне в сентябре обе стороны заявили, что в ближайшем будущем хотели бы встретиться и в беседе лицом к лицу откровенно обсудить вопросы японо-российских отношений. График встречи на высшем уровне в дальнейшем будет согласовываться по дипломатическим каналам, в том числе с учетом развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией.– А каковы дальнейшие перспективы взаимных поездок граждан Японии и России?– Действительно, из-за распространения коронавируса международное передвижение людей, в том числе между Японией и Россией, подверглось ограничениям. Однако благодаря усилиям специалистов и официальных лиц, в том числе в области борьбы с пандемией, иммиграционные ограничения как в Японии, так и в России постепенно снимаются. В этих условиях сначала японское правительство 1 октября ослабило ограничения на въезд в Японию из ряда стран, включая Россию, при определенных условиях. Затем, 14 октября, правительство России приняло решение снять в отношении Японии ограничения на въезд в Российскую Федерацию, которые действуют с 18 марта. С 1 ноября возобновились международные регулярные авиарейсы между Японией и Россией. Я надеюсь, что с учетом этих мер по смягчению ограничений в обеих странах взаимные поездки граждан Японии и России будут постепенно восстанавливаться, и это приведет к дальнейшему развитию двусторонних отношений.– Какие сферы экономического сотрудничества с РФ кажутся Токио самыми перспективными? Какого рода взаимодействие возможно между нашими странами в сфере медицины в связи с новым коронавирусом?– Японо-российское сотрудничество в области экономики развивается в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов, который в 2016 году был представлен японской стороной, в широком круге областей, включая медицину, городскую среду, малый и средний бизнес, энергетику, диверсификацию промышленности и повышение производительности, Дальний Восток, передовые технологии и гуманитарные обмены. При этом до настоящего времени частными организациями сформировано более 200 проектов.Двадцать первого октября министр экономики, торговли и промышленности Японии – министр по вопросам экономического сотрудничества с Россией Хироси Кадзияма провел последовавший после видеоконференции в апреле этого года телефонный разговор с министром экономического развития, специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией Максимом Решетниковым. Стороны обсудили ход реализации проектов частных организаций в каждой области Плана сотрудничества из 8 пунктов и пришли к единому мнению о дальнейшем продвижении экономического сотрудничества на основе тесного взаимодействия между обоими министрами.Борьба с новой коронавирусной инфекцией, особенно в текущих условиях ее распространения во всем мире, является актуальной задачей не только для Японии и России, но и для всего глобализованного мира. Наши страны взаимодействуют и в сфере борьбы с новой коронавирусной инфекцией, сотрудничая в области медицины, которая является первой опорой Плана сотрудничества из 8 пунктов.В качестве одного из конкретных примеров сотрудничества можно назвать экспресс-тест на COVID-19, в котором используется изобретенный в Японии метод экспресс-диагностики SmartAmp. Особенности этого теста заключаются в компактном портативном тестовом устройстве, которое размещается в двух чемоданах, примерно 30-минутном коротком времени тестирования, а также очень высокой точности выявления вируса. Благодаря этому экспресс-тест применяется в России в таких местах, как аэропорты, а также экспортируется и используется за рубежом. Об этом экспресс-тесте президент Путин упомянул 17 марта как о тесте, разработанном совместно Японией и Россией, а 6 мая в связанный с ним проект было осуществлено инвестирование через совместный инвестиционный фонд, который был создан Банком Японии для международного сотрудничества (JBIC) и Российским фондом прямых инвестиций. В ходе телефонного разговора, состоявшегося 29 сентября между новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга и президентом Путиным, оба лидера также приветствовали продвижение конкретного сотрудничества в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, включая и этот экспресс-тест.Помимо тестирования, в борьбе с COVID-19 важно тщательно принимать меры по предотвращению инфекции. Недавно в России были широко освещены в СМИ результаты исследования японских ученых, показывающие эффективность масок. В России также осознается полезность масок, и правительство призывает строго соблюдать масочный режим, в том числе в общественных учреждениях и транспорте. Кроме того, важно тщательно отслеживать пути передачи вируса при выявлении инфицированного лица.Япония хотела бы и дальше тесно работать с российской стороной и продвигать японо-российское экономическое сотрудничество в широком круге областей, начиная с представленного выше сотрудничества в сфере медицины.– Планирует ли правительство Японии при новом премьере развивать проекты совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах? Известно ли, когда может состояться следующий раунд консультаций на уровне заместителей глав МИД?– В ходе сентябрьского телефонного разговора на высшем уровне премьер-министр Суга заявил, что хотел бы и дальше укреплять сотрудничество вокруг четырех островов. В ответ на это президент Путин заявил, что готов работать совместно с японской стороной по всем вопросам. Также на рабочем уровне продолжаются консультации с Россией по вопросам совместной хозяйственной деятельности. Если говорить конкретно, то с использованием видеоконференций и других способов даже во время пандемии коронавируса проводились заседания комплексной рабочей группы на уровне директоров департаментов 5 июня, 28 августа и 4 сентября, а также различные встречи, такие как встречи экспертов по обращению с отходами, по туризму и по выращиванию тепличных овощей, состоявшиеся 5 августа, 27 августа и 13 октября соответственно. Таким образом, ведется дискуссия по содержанию и направлениям проектов, которые стороны стремятся реализовать в дальнейшем, а также по связанным с ними правовым вопросам и так далее. Мы намерены последовательно работать над этими вопросами и в будущем. Что касается следующего раунда консультаций между заместителями министров иностранных дел Мори и Моргуловым, мы намерены в дальнейшем согласовывать его проведение по дипломатическим каналам, в том числе с учетом развития ситуации с коронавирусом.– Как новое правительство Японии будет в дальнейшем работать над вопросом об установке комплексов Aegis Ashore?– Япония приняла решение о внедрении комплексов Aegis Ashore в декабре 2017 года, чтобы повысить свой потенциал противоракетной обороны. В российских СМИ сообщалось, что якобы ими будут управлять США, и что с их помощью могут быть запущены "Томагавки", но это не так. Мы решили внедрить эти комплексы именно как чисто оборонительное средство, оснащаемое и используемое только Силами самообороны Японии.В течение примерно двух с половиной лет мы выполняли различные процедуры для реализации их развертывания, но в июне этого года правительство Японии решило отказаться от плана размещения Aegis Ashore. Это связано с тем, что стало невозможно обеспечить меры безопасности по падению ускорителя ракеты-перехватчика, которые ранее были обещаны местным сообществам. На основе итогов дискуссии в Совете национальной безопасности в министерстве обороны рассматривается альтернативный проект с точки зрения того, что должно быть сделано для полноценной защиты жизни и мирного быта граждан в свете суровых условий безопасности, окружающих Японию.– Как правительство Японии при Суге намерено решать вопрос заключения мирного договора?– В ходе сентябрьского телефонного разговора на высшем уровне президент Путин заявил, что намерен продолжать диалог по всем двусторонним вопросам, в том числе и по проблеме заключения мирного договора. Премьер-министр Суга отметил необходимость поставить точку в проблеме северных островов, не откладывая ее до следующих поколений, и выразил намерение устойчиво работать над ней вместе с президентом Путиным. Администрация Суги будет вести переговоры с учетом уже имеющихся между двумя странами договоренностей, должным образом наследуя обмен мнениями, состоявшийся между бывшим премьер-министром Абэ и президентом Путиным в Сингапуре в позапрошлом году. Мы продолжим настойчиво работать над этим вопросом, исходя из базового курса на заключение мирного договора путем решения территориальной проблемы.– Министр правительства Японии господин Коно выразил надежду на скорейшее возобновление безвизовых обменов с Россией. Когда обмены могут быть возобновлены? Есть ли для этого другие препятствия, кроме коронавируса?– В ходе телефонного разговора на высшем уровне в сентябре премьер-министр Суга заявил, что придает большое значение гуманитарным мерам в интересах бывших жителей островов, в том числе посещению могил на четырех островах с помощью авиаперелетов, и хотел бы и дальше укреплять сотрудничество вокруг четырех островов. Президент Путин заявил, что понимает важность безвизовых визитов для бывших жителей островов и готов возобновить их, когда позволит ситуация с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, и Япония, и Россия считают важным возобновление программ, включая программу обменов с четырьмя островами.Учитывая сложившуюся ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, реализовать программу в этом году стало сложно. Однако в целях скорейшего начала программы правительства Японии и России, а также организации-исполнители со стороны Японии и четырех островов проводят консультации на рабочем уровне, одновременно следя за развитием ситуации с коронавирусом. В дальнейшем мы хотели бы продолжить согласование этого вопроса.– Олимпийские игры в Японии были перенесены с 2020 на 2021 год. Какова вероятность, что они состоятся в обозначенные сроки? Какие меры предпринимает Токио, чтобы гарантировать безопасность проведения игр как в эпидемиологическом плане, так и в плане обеспечения безопасности спортсменов и гостей?– Премьер-министр Суга, занявший эту должность в сентябре, выступая с речью на Генеральной Ассамблее ООН, продемонстрировал миру решимость провести Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио летом следующего года как свидетельство победы человечества над пандемией.Восьмого ноября в Токио прошли международные соревнования по спортивной гимнастике "Турнир дружбы и солидарности", организованные Международной федерацией гимнастики (FIG). В этих состязаниях приняли участие и российские спортсмены. То, что нам удалось провести международные соревнования в условиях коронавируса, считаю, является одним из поводов для оптимизма в отношении реализации Олимпиады в Токио следующим летом.Что касается мер против коронавируса на Играх в Токио, то был учрежден Координационный совет по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в составе представителей правительства Японии, администрации Токио и Организационного комитета Игр. Этот орган комплексно рассматривает и координирует меры, включая пограничный контроль и систему тестирования и оказания медицинской помощи. Правительство Японии продолжит вести тщательную подготовку, тесно сотрудничая с Международным олимпийским комитетом, Оргкомитетом, Токио и другими заинтересованными организациями, с тем чтобы спортсмены со всего мира смогли выступить в наилучших условиях, чтобы соревнования прошли спокойно и безопасно и для зрителей.– В России работает несколько заводов по сборке японских машин. Какие планы у японского автопрома в РФ в условиях снижения курса рубля и одновременного всплеска коронавируса? Не планируется ли снизить объемы производства или закрывать его? Может, есть планы по реструктуризации бизнеса в нынешних условиях для его оптимизации? Или, наоборот, автомобильные компании из Японии планируют открывать новые совместные предприятия и расширять бизнес в России?– В России действуют заводы по производству легковых автомобилей компаний Toyota, Nissan, Mitsubishi Motors, Mazda и Isuzu Motors. Эти компании осуществляют производственную деятельность, локализированную в регионах, где расположены эти заводы. На крупнейших из них создано более 2000 рабочих мест. Таким образом, японо-российское сотрудничество неуклонно углубляется и в сфере автомобильной промышленности.Более того, японские автомобильные компании в России интенсивно работают над повышением производительности, а также сотрудничают с университетами в тех регионах, где они действуют. В сегодняшней ситуации с коронавирусом они также активно занимаются деятельностью на местах в рамках корпоративной социальной ответственности: например, предоставляют органам здравоохранения маски и другие медицинские принадлежности, транспортные средства.Поэтому я в первую очередь хотел бы подчеркнуть, что японо-российское сотрудничество в автомобильной отрасли вносит вклад не только в автомобильную сферу, но и в гораздо более широкий диапазон нашего двустороннего взаимодействия. Кроме того, японские компании, работающие на российском рынке, хорошо понимают курс российского правительства, направленный в том числе на усиление научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и повышение уровня локализации производства.В то же время, глядя на текущее экономическое положение, необходимо отметить тот факт, что все компании, работающие на российском рынке, сталкиваются сейчас с очень трудной ситуацией из-за проблем, связанных с валютным курсом (падением курса рубля), снижением продаж новых автомобилей на фоне распространения коронавируса, а также давлением на прибыли в связи с изменениями в российской системе налогообложения автомобилей.Автомобильная отрасль является визитной карточкой японской обрабатывающей промышленности и имеет высокий потенциал. Мне кажется, что вхождение многих наших автопроизводителей на российский рынок является одним из основных достижений экономического сотрудничества между нашими странами. Именно поэтому я считаю, что поддержание такого делового климата, в котором каждая из этих компаний и дальше сможет спокойно работать, не сокращая и не прекращая своей производственной деятельности, принесет большие плоды как Японии, так и России.Решения по будущему ведению бизнеса в России будут принимать сами компании, однако правительство Японии надеется на дальнейшие активные шаги российского правительства, направленные на улучшение делового климата, чтобы японские компании хотели поддерживать и развивать свой бизнес в России даже в условиях пандемии коронавируса.– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве Японии и России в сельскохозяйственной сфере, в частности в области зерновых.– В последние годы в России наблюдается значительный рост сельскохозяйственного производства. Повышается и уровень самообеспечения продуктами питания. По сообщениям СМИ, объем экспорта российской сельскохозяйственной продукции в этом году достиг 22,5 миллиарда долларов, и ваша страна стремится довести его к 2024 году до 45 миллиардов долларов. Ожидается, что в дальнейшем Россия будет играть роль стабильного поставщика продовольствия на мировой рынок.В Японии имеется большой потенциал для увеличения использования российского зерна. Например, существует спрос на кукурузу и сою в качестве корма для сельскохозяйственных животных. Более того, растет интерес к использованию зерна в пищевых целях, что сейчас почти не осуществляется, и имеются скрытые потребности в пшенице и сое.С учетом подобной ситуации можно считать, что японо-российское сотрудничество в сельскохозяйственной сфере обладает большим потенциалом. Кроме того, уже продвигаются некоторые проекты сотрудничества. Одним из них является направление в Россию правительственно-частной миссии, которое будет осуществлено в следующем году при содействии Минсельхоза России. В ней будут участвовать представители японских компаний, проявляющих интерес к импорту российского зерна, которые поищут возможности для этого.Кроме того, наше сотрудничество осуществляется и в сфере тепличного производства овощей и фруктов. На основе меморандума о сотрудничестве, подписанного аграрными ведомствами Японии и России в январе этого года, в России совместно с Японией проводится работа по расширению производства земляники и овощей в теплицах с применением японских технологий. Надеюсь, что в будущем россияне смогут наслаждаться высококачественными овощами и земляникой и в такое время года, когда на рынке мало фруктов и овощей, выращенных в открытом грунте.Вышеупомянутые примеры – лишь часть японо-российского сотрудничества в сельскохозяйственной сфере, реализующегося в настоящее время. Хотелось бы и дальше взаимодействовать с российской стороной для еще большего углубления и расширения данного направления.

https://ria.ru/20201029/preemstvennost-1582019205.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583184527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201030/yaponiya-1582258391.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201102/kurily-1582700088.html

https://ria.ru/20190905/1558163530.html

https://ria.ru/20200707/1574018742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тоёхиса кодзуки, япония, интервью