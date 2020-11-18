https://ria.ru/20201118/knigi-1585198636.html

Стало известно сколько россияне в год тратят на электронные и аудиокниги

Стало известно сколько россияне в год тратят на электронные и аудиокниги

Россияне в среднем тратят на электронные и аудиокниги 1-3 тысячи рублей в год, причем предпочтение отдают в основном фантастике и фэнтези, рассказали опрошенные РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:19

2020-11-18T16:19

2020-11-18T16:19

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости/Прайм. Россияне в среднем тратят на электронные и аудиокниги 1-3 тысячи рублей в год, причем предпочтение отдают в основном фантастике и фэнтези, рассказали опрошенные РИА Новости сервисы электронных и аудиокниг."По статистике "ЛитРес", суммарно в среднем за год на покупку электронных и аудиокниг россияне потратили более 1050 рублей. На одного пользователя при этом в среднем пришлось пять-шесть покупок за год, средний чек составил более 200 рублей", - рассказал генеральный директор группы компаний "ЛитРес" Сергей Анурьев."Если говорить о средних тратах пользователей на электронные и аудиокниги в различных жанрах суммарно за год, то лидируют фэнтези и фантастика - более 1000 рублей в каждом из жанров. Немного отстают детективы и боевики (более 850 рублей в каждом), а также зарубежная литература - более 700 рублей. Самые маленькие траты суммарно за год у россиян наблюдаются в жанрах повестей и рассказов - чуть больше 125 рублей, в периодических изданиях - 165 рублей и в жанре поэзии и драматургии - более 190 рублей", - сообщил он. Причем на отечественных писателей россияне тратят на 27% больше, чем на зарубежных, отметил он.Международный сервис аудиокниг Storytel продает подписку: месячная в России составляет 549 рублей, а годовая при разовой оплате - 3843 рубля (320,25 рублей в месяц). За эту сумму пользователям доступно 260 тысяч электронных книг и 115 тысяч аудио без ограничений."Совокупные продажи по всем странам за третий квартал увеличились на 23% в сравнении с третьим кварталом 2019 года и составили 490 миллионов крон (21,9 миллиона долларов)", - сообщили в пресс-службе сервиса.Наибольший интерес россияне также проявляют к фантастике и фэнтези - 22,7% от общего количества потребляемого контента. На художественную литературу пришлось 14,5%, на детективы - 13,7%, на классическую литературу - 7,7%, а на психологию и книги по саморазвитию - 6,7%. Триллерами интересуются 6,5% пользователей, а детской литературой - 5,1% россиян.

https://ria.ru/20200905/knigi-1576692514.html

https://ria.ru/20201109/knigi-1583362397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, литрес