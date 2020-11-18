Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201118/kidman-1584968078.html
На одном из домов Сиднея появился огромный портрет Николь Кидман
На одном из домов Сиднея появился огромный портрет Николь Кидман
Портрет Николь Кидман появился на одном из 18-этажных домов Сиднея в честь выхода сериала "Отыграть назад" от HBO с ее участием. Фотографию изображения сама... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T01:37
2020-11-18T01:37
культура
кино и сериалы
новости культуры
hbo
хью грант
николь кидман
австралия
сидней
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578887916_0:0:1200:676_1400x0_80_0_0_892f1941008b3edec39d7632ddc4ed70.jpg
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Портрет Николь Кидман появился на одном из 18-этажных домов Сиднея в честь выхода сериала "Отыграть назад" от HBO с ее участием. Фотографию изображения сама актриса разместила в своем инстаграме."Вау! Сидней, спасибо, что отмечаешь выход "Отыграть назад", — прокомментировала Кидман.Размер портрета можно сравнить с Олимпийским бассейном. Заказал изображение стриминговый сервис Binge, который отвечает за показ сериала в Австралии. Над ним трудились 11 художников в течение двух недель.Для Binge, который открылся в мае, "Отыграть назад" стал самым успешным проектом.Помимо Николь Кидман в шоу приняли участие Хью Грант и Дональд Сазерленд. Кидман и Грант играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и исчезновение мужа главной героини.
https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html
австралия
сидней
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578887916_0:0:1010:757_1400x0_80_0_0_803a62ba8b32ef7e8b1010ff1312b92b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман, австралия, сидней

На одном из домов Сиднея появился огромный портрет Николь Кидман

01:37 18.11.2020
 
© Blossom Films (2020)Кадр из сериала "Отыграть назад"
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Blossom Films (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Портрет Николь Кидман появился на одном из 18-этажных домов Сиднея в честь выхода сериала "Отыграть назад" от HBO с ее участием. Фотографию изображения сама актриса разместила в своем инстаграме.
"Вау! Сидней, спасибо, что отмечаешь выход "Отыграть назад", — прокомментировала Кидман.
Размер портрета можно сравнить с Олимпийским бассейном. Заказал изображение стриминговый сервис Binge, который отвечает за показ сериала в Австралии. Над ним трудились 11 художников в течение двух недель.
Для Binge, который открылся в мае, "Отыграть назад" стал самым успешным проектом.
Помимо Николь Кидман в шоу приняли участие Хью Грант и Дональд Сазерленд.
Кидман и Грант играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и исчезновение мужа главной героини.
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 08:00Культура
Романтика в Париже, драма в Нью-Йорке. Что смотреть осенью в Сети
 
КультураКино и сериалыНовости культурыHBOХью ГрантНиколь КидманАвстралияСидней
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:40Умерла актриса Любовь Румянцева
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
Лента новостейМолния