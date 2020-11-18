https://ria.ru/20201118/kidman-1584968078.html

На одном из домов Сиднея появился огромный портрет Николь Кидман

На одном из домов Сиднея появился огромный портрет Николь Кидман

Портрет Николь Кидман появился на одном из 18-этажных домов Сиднея в честь выхода сериала "Отыграть назад" от HBO с ее участием. Фотографию изображения сама... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T01:37

2020-11-18T01:37

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Портрет Николь Кидман появился на одном из 18-этажных домов Сиднея в честь выхода сериала "Отыграть назад" от HBO с ее участием. Фотографию изображения сама актриса разместила в своем инстаграме."Вау! Сидней, спасибо, что отмечаешь выход "Отыграть назад", — прокомментировала Кидман.Размер портрета можно сравнить с Олимпийским бассейном. Заказал изображение стриминговый сервис Binge, который отвечает за показ сериала в Австралии. Над ним трудились 11 художников в течение двух недель.Для Binge, который открылся в мае, "Отыграть назад" стал самым успешным проектом.Помимо Николь Кидман в шоу приняли участие Хью Грант и Дональд Сазерленд. Кидман и Грант играют идеальных супругов: она успешный психотерапевт, а он – врач онколог, их ребенок учится в частной школе. Размеренное существование омрачают два события: ужасное убийство и исчезновение мужа главной героини.

https://ria.ru/20201012/serialy-1579045833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, hbo, хью грант, николь кидман, австралия, сидней