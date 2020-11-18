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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20201118/khudeli-1582276013.html
"Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста
"Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста
Еще недавно Илья Переседов весил 150 кг и с трудом ходил. “Вырвал” себя из привычной обстановки, изменил питание - и сбросил 50 кг. Наталья Лосева с весны похудела с размера M до XS: “когда начала считать, что я ем - был шок”. Как Илья и Наталья смогли нормализовать свой вес без сложных диет? И что они делали правильно, а что - нет?
2020-11-18T12:00
2020-11-18T12:00
здоровый образ жизни (зож)
похудение
здоровье
диета
спорт
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста
Еще недавно Илья Переседов весил 150 кг и с трудом ходил. “Вырвал” себя из привычной обстановки, изменил питание - и сбросил 50 кг. Наталья Лосева с весны похудела с размера M до XS: “когда начала считать, что я ем - был шок”. Как Илья и Наталья смогли нормализовать свой вес без сложных диет? И что они делали правильно, а что - нет?
Как правильно менять питание “интуитивно”? И почему не обязательно голодать? Методы похудения Ильи и Натальи оценивает диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова:01:17 Ускоряет ли вода обмен веществ04:45 С ожирения третьей степени: как худел Илья06:08 Как Илья понял, что надо худеть, и почему не сделал этого раньше08:00 Что Илья изменил в своей активности и питании11:18 Как рассчитать индекс массы тела и понять, есть ли лишний вес12:49 Что Илья сделал правильно (и нужно ли уезжать в Таиланд, чтобы похудеть)13:46 5000 ккал - только через пакетированные соки: риск “жидких калорий”15:51 Как худела Наталья (было - 68 кг при росте 160)17:33 За первые 2 недели минус 4 кг: что Наталья изменила в питании20:27 Почему вовсе не обязательно голодать22:00 Как происходит перестройка рецепторов25:13 Есть ли нормативы по количеству калорийПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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здоровый образ жизни (зож), похудение, здоровье, диета, спорт, аудио, подкаст

"Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста

12:00 18.11.2020
 
Правда тела
"Правда тела". Правильно ли худели сами авторы подкаста
12:00
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Еще недавно Илья Переседов весил 150 кг и с трудом ходил. “Вырвал” себя из привычной обстановки, изменил питание - и сбросил 50 кг. Наталья Лосева с весны похудела с размера M до XS: “когда начала считать, что я ем - был шок”. Как Илья и Наталья смогли нормализовать свой вес без сложных диет? И что они делали правильно, а что - нет?
Как правильно менять питание “интуитивно”? И почему не обязательно голодать? Методы похудения Ильи и Натальи оценивает диетолог, нутрициолог, член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова:
01:17 Ускоряет ли вода обмен веществ
04:45 С ожирения третьей степени: как худел Илья
06:08 Как Илья понял, что надо худеть, и почему не сделал этого раньше
08:00 Что Илья изменил в своей активности и питании
11:18 Как рассчитать индекс массы тела и понять, есть ли лишний вес
12:49 Что Илья сделал правильно (и нужно ли уезжать в Таиланд, чтобы похудеть)
13:46 5000 ккал - только через пакетированные соки: риск “жидких калорий”
15:51 Как худела Наталья (было - 68 кг при росте 160)
17:33 За первые 2 недели минус 4 кг: что Наталья изменила в питании
20:27 Почему вовсе не обязательно голодать
22:00 Как происходит перестройка рецепторов
25:13 Есть ли нормативы по количеству калорий
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Правда телаЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)похудениеЗдоровьедиетаСпортПодкаст
 
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