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Обвиненный в хищениях Мень может получить до десяти лет колонии
Обвиненный в хищениях Мень может получить до десяти лет колонии
Обвинённому в хищениях аудитору Счетной палаты Михаилу Меню грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, следует из инкриминируемой... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:43
2020-11-18T15:14
дело аудитора счетной палаты михаила меня
михаил мень
счетная палата рф
ивановская область
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвинённому в хищениях аудитору Счетной палаты Михаилу Меню грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, следует из инкриминируемой статьи Уголовного кодекса России.В среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов заявил, что СК, расследуя уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, получил достаточные доказательства вины Меня, бывшего тогда губернатором региона. Совфед дал согласие на задержание Меня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обвинения касаются части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).Согласно УК РФ, по этой статье полагается лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, дополнительно возможно наложение ограничения свободы на срок до двух лет.Дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году связано с делом преемника Меня на губернаторском посту Павла Конькова, заявила РИА Новости адвокат Конькова Анна Котова. Однако, по ее словам, в материалах Мень не упоминается.О задержании Конькова по делу о коррупции стало известно 1 июня 2019 года. Также был задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные лица совершили хищение порядка 700 миллионов рублей бюджетных денег путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".
https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html
ивановская область
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дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, счетная палата рф, ивановская область, происшествия

Обвиненный в хищениях Мень может получить до десяти лет колонии

14:43 18.11.2020 (обновлено: 15:14 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин ЧалабовАудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвинённому в хищениях аудитору Счетной палаты Михаилу Меню грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, следует из инкриминируемой статьи Уголовного кодекса России.
В среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов заявил, что СК, расследуя уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, получил достаточные доказательства вины Меня, бывшего тогда губернатором региона. Совфед дал согласие на задержание Меня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обвинения касаются части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).
Согласно УК РФ, по этой статье полагается лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, дополнительно возможно наложение ограничения свободы на срок до двух лет.
Дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году связано с делом преемника Меня на губернаторском посту Павла Конькова, заявила РИА Новости адвокат Конькова Анна Котова. Однако, по ее словам, в материалах Мень не упоминается.
Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
14:40
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2020 годах
О задержании Конькова по делу о коррупции стало известно 1 июня 2019 года. Также был задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные лица совершили хищение порядка 700 миллионов рублей бюджетных денег путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".
 
Дело аудитора Счетной палаты Михаила МеняМихаил МеньСчетная палата РФИвановская областьПроисшествия
 
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