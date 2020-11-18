https://ria.ru/20201118/khischeniya-1585180547.html

Обвиненный в хищениях Мень может получить до десяти лет колонии

Обвиненный в хищениях Мень может получить до десяти лет колонии

Обвинённому в хищениях аудитору Счетной палаты Михаилу Меню грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, следует из инкриминируемой... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:43

2020-11-18T14:43

2020-11-18T15:14

дело аудитора счетной палаты михаила меня

михаил мень

счетная палата рф

ивановская область

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Обвинённому в хищениях аудитору Счетной палаты Михаилу Меню грозит до 10 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, следует из инкриминируемой статьи Уголовного кодекса России.В среду на заседании Совета Федерации генпрокурор Игорь Краснов заявил, что СК, расследуя уголовное дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году, получил достаточные доказательства вины Меня, бывшего тогда губернатором региона. Совфед дал согласие на задержание Меня. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что обвинения касаются части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).Согласно УК РФ, по этой статье полагается лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, дополнительно возможно наложение ограничения свободы на срок до двух лет.Дело о хищении 700 миллионов рублей из бюджета Ивановской области в 2011 году связано с делом преемника Меня на губернаторском посту Павла Конькова, заявила РИА Новости адвокат Конькова Анна Котова. Однако, по ее словам, в материалах Мень не упоминается.О задержании Конькова по делу о коррупции стало известно 1 июня 2019 года. Также был задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин. По версии следствия, Коньков, Гришин и иные лица совершили хищение порядка 700 миллионов рублей бюджетных денег путем их необоснованного перечисления на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

https://ria.ru/20201118/khischenie-1585179291.html

ивановская область

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дело аудитора счетной палаты михаила меня, михаил мень, счетная палата рф, ивановская область, происшествия