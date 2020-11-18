https://ria.ru/20201118/khakasiya-1585142214.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Хакасии

В Кремле прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Хакасии

В Кремле считают преждевременным оценивать работу главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с коронавирусом, но констатируют, что республика относится к... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:12

2020-11-18T12:12

2020-11-18T12:23

валентин коновалов

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

дмитрий песков

республика хакасия

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным оценивать работу главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с коронавирусом, но констатируют, что республика относится к числу чрезвычайно проблемных в этом плане регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока преждевременно. Пока можно констатировать, что действительно Хакасия относится к категории проблемных, чрезвычайно проблемных регионов. Вы знаете, что там принимались дополнительные меры по линии федеральных властей, по линии министерства обороны по поручению президента. Проблемы есть", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу Коновалова в условиях пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584822697.html

республика хакасия

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валентин коновалов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, республика хакасия, общество