https://ria.ru/20201118/khakasiya-1585142214.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Хакасии
В Кремле прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Хакасии
В Кремле считают преждевременным оценивать работу главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с коронавирусом, но констатируют, что республика относится к... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:12
2020-11-18T12:12
2020-11-18T12:23
валентин коновалов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
дмитрий песков
республика хакасия
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле считают преждевременным оценивать работу главы Хакасии Валентина Коновалова по борьбе с коронавирусом, но констатируют, что республика относится к числу чрезвычайно проблемных в этом плане регионов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока преждевременно. Пока можно констатировать, что действительно Хакасия относится к категории проблемных, чрезвычайно проблемных регионов. Вы знаете, что там принимались дополнительные меры по линии федеральных властей, по линии министерства обороны по поручению президента. Проблемы есть", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, как в Кремле оценивают работу Коновалова в условиях пандемии.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584822697.html
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валентин коновалов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, дмитрий песков, республика хакасия, общество