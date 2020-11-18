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Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
Около 200 тысяч россиян купили туры по программе кешбэка примерно на четыре миллиарда рублей, сказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:49
2020-11-18T17:50
туры
туристы
деньги
отдых
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около 200 тысяч россиян купили туры по программе кешбэка примерно на четыре миллиарда рублей, сказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Она отметила, что "ограничения этого года играют свою роль". Это и COVID-19, и недостаточная узнаваемость большинства внутренних туристических направлений. "Все это влияет на спрос внутри страны. Но, несмотря на это, мы видим огромный интерес, огромное внимание к этой мере поддержки", — прокомментировала ситуацию руководитель ведомства.Догузова напомнила, что в рамках программы сформировано более 1,5 миллионов туров. "Другое дело, что новогодние праздники — это повышенный спрос, и цены всегда выше. И пока еще, к сожалению, очень мало качественной туристической инфраструктуры внутри страны. И в пиковые периоды ее очень не хватает", — добавила она.
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туры, туристы, деньги, отдых, кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком

17:49 18.11.2020 (обновлено: 17:50 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТуристы на берегу реки Катунь в Республике Алтай
Туристы на берегу реки Катунь в Республике Алтай - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около 200 тысяч россиян купили туры по программе кешбэка примерно на четыре миллиарда рублей, сказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Она отметила, что "ограничения этого года играют свою роль". Это и COVID-19, и недостаточная узнаваемость большинства внутренних туристических направлений.
"Все это влияет на спрос внутри страны. Но, несмотря на это, мы видим огромный интерес, огромное внимание к этой мере поддержки", — прокомментировала ситуацию руководитель ведомства.
Догузова напомнила, что в рамках программы сформировано более 1,5 миллионов туров.
"Другое дело, что новогодние праздники — это повышенный спрос, и цены всегда выше. И пока еще, к сожалению, очень мало качественной туристической инфраструктуры внутри страны. И в пиковые периоды ее очень не хватает", — добавила она.
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