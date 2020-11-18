https://ria.ru/20201118/keshbek-1585215580.html

Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком

Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком

Около 200 тысяч россиян купили туры по программе кешбэка примерно на четыре миллиарда рублей, сказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:49

2020-11-18T17:49

2020-11-18T17:50

туры

туристы

деньги

отдых

туризм

кешбэк

зарина догузова

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574861783_0:512:2730:2048_1400x0_80_0_0_dff005f076a321a82724d3eaf2cb80b0.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Около 200 тысяч россиян купили туры по программе кешбэка примерно на четыре миллиарда рублей, сказала глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Она отметила, что "ограничения этого года играют свою роль". Это и COVID-19, и недостаточная узнаваемость большинства внутренних туристических направлений. "Все это влияет на спрос внутри страны. Но, несмотря на это, мы видим огромный интерес, огромное внимание к этой мере поддержки", — прокомментировала ситуацию руководитель ведомства.Догузова напомнила, что в рамках программы сформировано более 1,5 миллионов туров. "Другое дело, что новогодние праздники — это повышенный спрос, и цены всегда выше. И пока еще, к сожалению, очень мало качественной туристической инфраструктуры внутри страны. И в пиковые периоды ее очень не хватает", — добавила она.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туры, туристы, деньги, отдых, кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)