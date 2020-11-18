https://ria.ru/20201118/karabakh-1585246000.html

Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ситуацию в Карабахе

Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T19:44

2020-11-18T19:44

2020-11-18T19:44

ситуация в нагорном карабахе

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

франция

сша

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Во встрече участвовали Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.

https://ria.ru/20201117/karabakh-1585084726.html

нагорный карабах

франция

сша

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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обсе, нагорный карабах, сергей лавров, франция, сша, азербайджан, армения, в мире