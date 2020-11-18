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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585246000.html
Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ситуацию в Карабахе
Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ситуацию в Карабахе
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T19:44
2020-11-18T19:44
ситуация в нагорном карабахе
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
франция
сша
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Во встрече участвовали Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
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обсе, нагорный карабах, сергей лавров, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ситуацию в Карабахе

19:44 18.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНагорный Карабах во время обострения конфликта
Нагорный Карабах во время обострения конфликта - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ координацию усилий по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Во встрече участвовали Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США), а также личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспржик.

"В ходе консультаций обсуждалась ситуация, складывающаяся в Нагорном Карабахе и вокруг него после заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации о полном прекращении огня и всех военных действий от 9 ноября. Рассмотрены вопросы координации дальнейших посреднических усилий трех стран", - сообщили в МИД РФ.

Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Согласно трехстороннему заявлению, российский миротворческий контингент развертывается сроком на пять лет вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора. При этом миротворческая миссия РФ размещается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных сил. При необходимости срок пребывания российских миротворцев может быть автоматически продлен на новые пятилетние периоды, если ни одна из сторон за полгода до истечения срока не попросит о выводе миротворцев.
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Ситуация в Нагорном КарабахеОБСЕНагорный КарабахСергей ЛавровФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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