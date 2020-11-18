Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585213253.html
Депутат парламента Крыма опроверг информацию об участии в боях в Карабахе
Депутат парламента Крыма опроверг информацию об участии в боях в Карабахе
Депутат крымского парламента, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка народного ополчения республики Крым" Армен Мартоян опроверг... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:01
2020-11-18T17:01
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
республика крым
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066431_0:322:3068:2048_1400x0_80_0_0_b7c3ba8da0fe10464f37103cce87afa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат крымского парламента, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка народного ополчения республики Крым" Армен Мартоян опроверг информацию о своем участии в военных действиях в Нагорном Карабахе.Ранее Генеральная прокуратура Азербайджана на своем сайте сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Мартояна и его соратников за участие в военных операциях в Нагорном Карабахе в качестве наемников. Надзорное ведомство намерено подготовить запрос соответствующим государственным органам Российской Федерации о правовой помощи."Все это явная провокация и вранье. Я действительно ездил в Нагорный Карабах как частное лицо, чтобы передать собранный крымской общиной гуманитарный груз для местного населения. Ни в каких военных действиях участия не принимал. Если это было действительно так, то поверьте, не стал бы это скрывать", - сказал РИА Новости Мартоян.По его словам, гуманитарная помощь, среди которой продукты и одежда, была передана более 40 нуждающимся семьям."В Нагорном Карабахе я пробыл два дня, встречался с представителями власти и духовенства, после чего вернулся обратно в Крым", - добавил депутат.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
россия
республика крым
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
2020-11-18T17:01
true
PT1M55S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581066431_301:351:2563:2048_1400x0_80_0_0_4d44bb9ba49d12c14cc0713c6305f906.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, республика крым, азербайджан, армения, в мире

Депутат парламента Крыма опроверг информацию об участии в боях в Карабахе

17:01 18.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкДым от пожара над домами города Степанакерт
Дым от пожара над домами города Степанакерт - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат крымского парламента, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка народного ополчения республики Крым" Армен Мартоян опроверг информацию о своем участии в военных действиях в Нагорном Карабахе.
Ранее Генеральная прокуратура Азербайджана на своем сайте сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Мартояна и его соратников за участие в военных операциях в Нагорном Карабахе в качестве наемников. Надзорное ведомство намерено подготовить запрос соответствующим государственным органам Российской Федерации о правовой помощи.
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
"Все это явная провокация и вранье. Я действительно ездил в Нагорный Карабах как частное лицо, чтобы передать собранный крымской общиной гуманитарный груз для местного населения. Ни в каких военных действиях участия не принимал. Если это было действительно так, то поверьте, не стал бы это скрывать", - сказал РИА Новости Мартоян.
По его словам, гуманитарная помощь, среди которой продукты и одежда, была передана более 40 нуждающимся семьям.
"В Нагорном Карабахе я пробыл два дня, встречался с представителями власти и духовенства, после чего вернулся обратно в Крым", - добавил депутат.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинРеспублика КрымАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:38МЧС уточняет информацию об инциденте в больнице в Коммунарке
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
Лента новостейМолния