https://ria.ru/20201118/karabakh-1585213253.html

Депутат парламента Крыма опроверг информацию об участии в боях в Карабахе

Депутат парламента Крыма опроверг информацию об участии в боях в Карабахе

Депутат крымского парламента, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка народного ополчения республики Крым" Армен Мартоян опроверг... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:01

2020-11-18T17:01

2020-11-18T17:01

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

республика крым

азербайджан

армения

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Депутат крымского парламента, председатель общественной организации "Союз ветеранов сводного полка народного ополчения республики Крым" Армен Мартоян опроверг информацию о своем участии в военных действиях в Нагорном Карабахе.Ранее Генеральная прокуратура Азербайджана на своем сайте сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Мартояна и его соратников за участие в военных операциях в Нагорном Карабахе в качестве наемников. Надзорное ведомство намерено подготовить запрос соответствующим государственным органам Российской Федерации о правовой помощи."Все это явная провокация и вранье. Я действительно ездил в Нагорный Карабах как частное лицо, чтобы передать собранный крымской общиной гуманитарный груз для местного населения. Ни в каких военных действиях участия не принимал. Если это было действительно так, то поверьте, не стал бы это скрывать", - сказал РИА Новости Мартоян.По его словам, гуманитарная помощь, среди которой продукты и одежда, была передана более 40 нуждающимся семьям."В Нагорном Карабахе я пробыл два дня, встречался с представителями власти и духовенства, после чего вернулся обратно в Крым", - добавил депутат.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

россия

республика крым

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-18T17:01 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, республика крым, азербайджан, армения, в мире