https://ria.ru/20201118/karabakh-1585187335.html

Косачев назвал запрос США и Франции по Карабаху ревностью

Косачев назвал запрос США и Франции по Карабаху ревностью

Запрос властей США и Франции в адрес России, касающийся трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, можно объяснить ревностью к успехам РФ,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:10

2020-11-18T15:10

2020-11-18T15:10

ситуация в нагорном карабахе

россия

обсе

константин косачев

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запрос властей США и Франции в адрес России, касающийся трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, можно объяснить ревностью к успехам РФ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта. По его словам, Вашингтон и Париж как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по-прежнему привержены своей роли и признают, что "остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции".По словам сенатора, Вашингтон и Париж сейчас задают себе вопрос - как из этой ситуации выходить, почему они не смогли выполнить миротворческую миссию в отношении Нагорного Карабаха столь успешно, как это сделала Россия. При этом политик подчеркнул, что "на всех этапах (трехсторонних переговоров по Карабаху) российские дипломаты были на связи с представителями США и Франции". Кроме того, Россия и далее будет информировать сопредседателей и членов Минской группы о ходе миротворческой операции в НКР, добавил он.Он также отметил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане "будет заниматься наблюдением за миротворческой миссией, а не ее проведением".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

россия

нагорно-карабахская республика

франция

сша

азербайджан

армения

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Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны. 2020-11-18T15:10 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, константин косачев, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире