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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201118/karabakh-1585187335.html
Косачев назвал запрос США и Франции по Карабаху ревностью
Косачев назвал запрос США и Франции по Карабаху ревностью
Запрос властей США и Франции в адрес России, касающийся трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, можно объяснить ревностью к успехам РФ,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:10
2020-11-18T15:10
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
константин косачев
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запрос властей США и Франции в адрес России, касающийся трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, можно объяснить ревностью к успехам РФ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта. По его словам, Вашингтон и Париж как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по-прежнему привержены своей роли и признают, что "остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции".По словам сенатора, Вашингтон и Париж сейчас задают себе вопрос - как из этой ситуации выходить, почему они не смогли выполнить миротворческую миссию в отношении Нагорного Карабаха столь успешно, как это сделала Россия. При этом политик подчеркнул, что "на всех этапах (трехсторонних переговоров по Карабаху) российские дипломаты были на связи с представителями США и Франции". Кроме того, Россия и далее будет информировать сопредседателей и членов Минской группы о ходе миротворческой операции в НКР, добавил он.Он также отметил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане "будет заниматься наблюдением за миротворческой миссией, а не ее проведением".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
россия
нагорно-карабахская республика
франция
сша
азербайджан
армения
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Обострение конфликта в Карабахе: с первого дня до последнего перемирия
За полтора месяца боевых действий в Нагорном Карабахе Армения потеряла контроль над значительной территорией. Накануне последнего перемирия Азербайджан занял второй по величине город региона Шушу, из которого удобно обстреливать Степанакерт и Лачинский коридор — дорогу, связывающую непризнанную республику и Ереван. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, как проходило наступление, сколько было перемирий и о чем в итоге договорились стороны.
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россия, обсе, константин косачев, нагорно-карабахская республика, франция, сша, азербайджан, армения, в мире

Косачев назвал запрос США и Франции по Карабаху ревностью

15:10 18.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкГород Степанакерт утром 10 ноября 2020 года
Город Степанакерт утром 10 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запрос властей США и Франции в адрес России, касающийся трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, можно объяснить ревностью к успехам РФ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта. По его словам, Вашингтон и Париж как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по-прежнему привержены своей роли и признают, что "остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции".

"Запрос со стороны США и Франции - это ревность, вдруг что-то произошло успешно без них", - сказал Косачев в среду в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".

По словам сенатора, Вашингтон и Париж сейчас задают себе вопрос - как из этой ситуации выходить, почему они не смогли выполнить миротворческую миссию в отношении Нагорного Карабаха столь успешно, как это сделала Россия. При этом политик подчеркнул, что "на всех этапах (трехсторонних переговоров по Карабаху) российские дипломаты были на связи с представителями США и Франции". Кроме того, Россия и далее будет информировать сопредседателей и членов Минской группы о ходе миротворческой операции в НКР, добавил он.
Он также отметил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане "будет заниматься наблюдением за миротворческой миссией, а не ее проведением".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияОБСЕКонстантин КосачевНагорно-Карабахская РеспубликаФранцияСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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