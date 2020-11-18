Косачев назвал запрос США и Франции по Карабаху ревностью
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Запрос властей США и Франции в адрес России, касающийся трехстороннего соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, можно объяснить ревностью к успехам РФ, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее высокопоставленный представитель госдепартамента по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что США и Франция ждут подробностей по роли Турции вокруг Карабахского конфликта. По его словам, Вашингтон и Париж как сопредседатели Минской группы ОБСЕ по-прежнему привержены своей роли и признают, что "остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции".
"Запрос со стороны США и Франции - это ревность, вдруг что-то произошло успешно без них", - сказал Косачев в среду в эфире телеканала Совета Федерации "Вместе РФ".
По словам сенатора, Вашингтон и Париж сейчас задают себе вопрос - как из этой ситуации выходить, почему они не смогли выполнить миротворческую миссию в отношении Нагорного Карабаха столь успешно, как это сделала Россия. При этом политик подчеркнул, что "на всех этапах (трехсторонних переговоров по Карабаху) российские дипломаты были на связи с представителями США и Франции". Кроме того, Россия и далее будет информировать сопредседателей и членов Минской группы о ходе миротворческой операции в НКР, добавил он.
Он также отметил, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Азербайджане "будет заниматься наблюдением за миротворческой миссией, а не ее проведением".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.