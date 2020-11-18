https://ria.ru/20201118/kanada-1585262894.html

Канада считает Россию, КНР, Иран и КНДР главными источниками киберугрозы

Канада считает Россию, КНР, Иран и КНДР главными источниками киберугрозы

Центр безопасности коммуникаций Канады в докладе заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют наибольшую угрозу в области кибербезопасности для страны,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T22:33

2020-11-18T22:33

2020-11-18T22:33

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ТОРОНТО, 18 ноя - РИА Новости. Центр безопасности коммуникаций Канады в докладе заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют наибольшую угрозу в области кибербезопасности для страны, киберпространство пытаются использовать для подрыва энергосистемы Канады."Мы считаем, что практически наверняка поддерживаемые государством программы Китая, России, Ирана и Северной Кореи представляют наибольшую поддерживаемую государством киберугрозу для отдельных канадцев и организаций", - говорится в докладе.Ведомство отмечает, что иностранные деятели могут также использовать киберпространство для слежки за канадскими организациями и правительственными учреждениями.Местная газета Star написала, что Центр безопасности коммуникаций Канады в отчете заявляет, что "враждебные государства постоянно проверяют важные сети инфраструктуры" для того, чтобы якобы подготовиться к будущим атакам или для запугивания страны. Кроме того, власти страны заявили об осуждении подобных действий.Ранее Россию неоднократно обвиняли в хакерских атаках Великобритания и США. РФ отвергает эти обвинения.

https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/kiberataki-1576268718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

канада, китай, иран, сша, в мире