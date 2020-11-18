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Канада считает Россию, КНР, Иран и КНДР главными источниками киберугрозы
Канада считает Россию, КНР, Иран и КНДР главными источниками киберугрозы
Центр безопасности коммуникаций Канады в докладе заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют наибольшую угрозу в области кибербезопасности для страны,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T22:33
2020-11-18T22:33
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ТОРОНТО, 18 ноя - РИА Новости. Центр безопасности коммуникаций Канады в докладе заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют наибольшую угрозу в области кибербезопасности для страны, киберпространство пытаются использовать для подрыва энергосистемы Канады."Мы считаем, что практически наверняка поддерживаемые государством программы Китая, России, Ирана и Северной Кореи представляют наибольшую поддерживаемую государством киберугрозу для отдельных канадцев и организаций", - говорится в докладе.Ведомство отмечает, что иностранные деятели могут также использовать киберпространство для слежки за канадскими организациями и правительственными учреждениями.Местная газета Star написала, что Центр безопасности коммуникаций Канады в отчете заявляет, что "враждебные государства постоянно проверяют важные сети инфраструктуры" для того, чтобы якобы подготовиться к будущим атакам или для запугивания страны. Кроме того, власти страны заявили об осуждении подобных действий.Ранее Россию неоднократно обвиняли в хакерских атаках Великобритания и США. РФ отвергает эти обвинения.
https://ria.ru/20200825/kiberprostranstvo-1576267864.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200825/kiberataki-1576268718.html
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канада, китай, иран, сша, в мире

Канада считает Россию, КНР, Иран и КНДР главными источниками киберугрозы

22:33 18.11.2020
 
© РИА Новости / Денис ВорошиловСитуация в Торонто
Ситуация в Торонто - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Читать ria.ru в
ТОРОНТО, 18 ноя - РИА Новости. Центр безопасности коммуникаций Канады в докладе заявил, что Россия, Китай, Иран и КНДР представляют наибольшую угрозу в области кибербезопасности для страны, киберпространство пытаются использовать для подрыва энергосистемы Канады.
"Мы считаем, что практически наверняка поддерживаемые государством программы Китая, России, Ирана и Северной Кореи представляют наибольшую поддерживаемую государством киберугрозу для отдельных канадцев и организаций", - говорится в докладе.
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Совбез: США совершают до 75% всех кибератак
Ведомство отмечает, что иностранные деятели могут также использовать киберпространство для слежки за канадскими организациями и правительственными учреждениями.
Местная газета Star написала, что Центр безопасности коммуникаций Канады в отчете заявляет, что "враждебные государства постоянно проверяют важные сети инфраструктуры" для того, чтобы якобы подготовиться к будущим атакам или для запугивания страны. Кроме того, власти страны заявили об осуждении подобных действий.
Ранее Россию неоднократно обвиняли в хакерских атаках Великобритания и США. РФ отвергает эти обвинения.
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