https://ria.ru/20201118/izrail-1585222829.html

Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной

Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной

Президент Израиля Реувен Ривлин, приветствуя развитие связей с Бахрейном и другими мусульманскими странами региона на встрече с министром иностранных дел... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:41

2020-11-18T17:41

2020-11-18T17:41

реувен ривлин

иерусалим

бахрейн

палестина

израиль

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин, приветствуя развитие связей с Бахрейном и другими мусульманскими странами региона на встрече с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни в Иерусалиме заявил, что наступило время укрепить доверие и помириться, в том числе и с палестинцами."Новая дружба между Израилем и Бахрейном, а также другими странами в нашем регионе ясно показывает, что мир возможен, и мир не будет ждать. Поэтому я ясно даю понять палестинскому народу, что Израиль хочет жить в мире в этом регионе. Евреи и мусульмане, дети Авраама, израильтяне и палестинцы не обречены жить вместе, нам суждено жить вместе. Пришло время укрепить доверие и помириться", - сказал Ривлин, слова президента приводит его пресс-служба.Президент также отметил, что у обеих стран много перспектив для сотрудничества в самых разных областях.Президент подарил министру иностранных дел Коран в переводе на иврит его отца профессора Йосефа Йоэля Ривлина. Аз-Заяни пообещал "хранить этот подарок всю жизнь".В среду первый после нормализации отношений официальный визит в Израиль наносит делегация королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Делегация из Бахрейна также проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Майком Помпео.

https://ria.ru/20200702/1573801439.html

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реувен ривлин, иерусалим, бахрейн, палестина, израиль, в мире