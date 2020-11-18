Президент Израиля заявил о необходимости примирения с Палестиной
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Израиля Реувен Ривлин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента в Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя - РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин, приветствуя развитие связей с Бахрейном и другими мусульманскими странами региона на встрече с министром иностранных дел Бахрейна Абдель Латыфом Аз-Зайяни в Иерусалиме заявил, что наступило время укрепить доверие и помириться, в том числе и с палестинцами.
"Новая дружба между Израилем и Бахрейном, а также другими странами в нашем регионе ясно показывает, что мир возможен, и мир не будет ждать. Поэтому я ясно даю понять палестинскому народу, что Израиль хочет жить в мире в этом регионе. Евреи и мусульмане, дети Авраама, израильтяне и палестинцы не обречены жить вместе, нам суждено жить вместе. Пришло время укрепить доверие и помириться", - сказал Ривлин, слова президента приводит его пресс-служба.
Президент также отметил, что у обеих стран много перспектив для сотрудничества в самых разных областях.
Президент подарил министру иностранных дел Коран в переводе на иврит его отца профессора Йосефа Йоэля Ривлина. Аз-Заяни пообещал "хранить этот подарок всю жизнь".
В среду первый после нормализации отношений официальный визит в Израиль наносит делегация королевства Бахрейн во главе с министром иностранных дел Абделем Латыфом Аз-Зайяни. Делегация из Бахрейна также проведет переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и госсекретарем США Майком Помпео.