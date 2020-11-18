В израильской армии рассказали о ракетных ударах по Сирии
09:06 18.11.2020 (обновлено: 16:01 18.11.2020)
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
© AP Photo / Ariel Schalit
"Вчера мы обнаружили еще один кластер взрывных устройств на Голанских высотах, внутри израильской территории. Это еще одна попытка иранских сил "Аль-Кудс". Само размещение взрывных устройств было сделано сирийцами, но указания и контроль — иранскими силами "Аль-Кудс", — сказал Конрикус в ходе брифинга. Он отметил, что взрывные устройства заложили недалеко от места, где в августе была подобная попытка.
Конрикус подчеркнул, что "Израиль нанес удары по военным целям, принадлежащим как силам "Аль-Кудс", так и сирийским Вооруженным силам внутри Сирии".
"Мы нанесли удары по примерно восьми целям. Одна цель является военной базой. Вторая — секретный военный объект, используемый для приема высокопоставленных иранских делегаций, когда они приезжают в Сирию. Третья цель — седьмая дивизия сирийских Вооруженных сил, ответственная за сирийские Голанские высоты", — сказал пресс-секретарь.
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Конрикус также сообщил, что у него нет информации, была ли уведомлена российская сторона в этот раз, но Израиль "всегда информирует российские войска, безопасность российских военнослужащих в Сирии имеет большое значение для Армии обороны Израиля".
Днем ранее армия сообщила, что израильские военнослужащие обезвредили взрывные устройства на границе с Сирией на южной стороне Голанских высот.
Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ. Иранские военные присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.