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В израильской армии рассказали о ракетных ударах по Сирии
В израильской армии рассказали о ракетных ударах по Сирии
Армия Израиля нанесла удары по восьми целям, принадлежащим как иранским, так и сирийским силам в САР после того, как днем ранее были обезврежены взрывные... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T09:06
2020-11-18T16:01
голанские высоты
сирия
иран
израиль
безопасность
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по восьми целям, принадлежащим как иранским, так и сирийским силам в САР после того, как днем ранее были обезврежены взрывные устройства на границе с Сирией, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус."Вчера мы обнаружили еще один кластер взрывных устройств на Голанских высотах, внутри израильской территории. Это еще одна попытка иранских сил "Аль-Кудс". Само размещение взрывных устройств было сделано сирийцами, но указания и контроль — иранскими силами "Аль-Кудс", — сказал Конрикус в ходе брифинга. Он отметил, что взрывные устройства заложили недалеко от места, где в августе была подобная попытка.Конрикус подчеркнул, что "Израиль нанес удары по военным целям, принадлежащим как силам "Аль-Кудс", так и сирийским Вооруженным силам внутри Сирии".Конрикус также сообщил, что у него нет информации, была ли уведомлена российская сторона в этот раз, но Израиль "всегда информирует российские войска, безопасность российских военнослужащих в Сирии имеет большое значение для Армии обороны Израиля".Днем ранее армия сообщила, что израильские военнослужащие обезвредили взрывные устройства на границе с Сирией на южной стороне Голанских высот.Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ. Иранские военные присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.
https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html
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голанские высоты, сирия, иран, израиль, безопасность, в мире

В израильской армии рассказали о ракетных ударах по Сирии

09:06 18.11.2020 (обновлено: 16:01 18.11.2020)
 
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами
Израильские солдаты на Голанских высотах рядом с сирийской и ливанской границами - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© AP Photo / Ariel Schalit
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по восьми целям, принадлежащим как иранским, так и сирийским силам в САР после того, как днем ранее были обезврежены взрывные устройства на границе с Сирией, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
"Вчера мы обнаружили еще один кластер взрывных устройств на Голанских высотах, внутри израильской территории. Это еще одна попытка иранских сил "Аль-Кудс". Само размещение взрывных устройств было сделано сирийцами, но указания и контроль — иранскими силами "Аль-Кудс", — сказал Конрикус в ходе брифинга. Он отметил, что взрывные устройства заложили недалеко от места, где в августе была подобная попытка.
Конрикус подчеркнул, что "Израиль нанес удары по военным целям, принадлежащим как силам "Аль-Кудс", так и сирийским Вооруженным силам внутри Сирии".

"Мы нанесли удары по примерно восьми целям. Одна цель является военной базой. Вторая — секретный военный объект, используемый для приема высокопоставленных иранских делегаций, когда они приезжают в Сирию. Третья цель — седьмая дивизия сирийских Вооруженных сил, ответственная за сирийские Голанские высоты", — сказал пресс-секретарь.

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Конрикус также сообщил, что у него нет информации, была ли уведомлена российская сторона в этот раз, но Израиль "всегда информирует российские войска, безопасность российских военнослужащих в Сирии имеет большое значение для Армии обороны Израиля".
Днем ранее армия сообщила, что израильские военнослужащие обезвредили взрывные устройства на границе с Сирией на южной стороне Голанских высот.
Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ. Иранские военные присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.
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