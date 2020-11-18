https://ria.ru/20201118/izrail-1585110598.html

В израильской армии рассказали о ракетных ударах по Сирии

В израильской армии рассказали о ракетных ударах по Сирии

Армия Израиля нанесла удары по восьми целям, принадлежащим как иранским, так и сирийским силам в САР после того, как днем ранее были обезврежены взрывные... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T09:06

2020-11-18T09:06

2020-11-18T16:01

голанские высоты

сирия

иран

израиль

безопасность

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноя — РИА Новости. Армия Израиля нанесла удары по восьми целям, принадлежащим как иранским, так и сирийским силам в САР после того, как днем ранее были обезврежены взрывные устройства на границе с Сирией, сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус."Вчера мы обнаружили еще один кластер взрывных устройств на Голанских высотах, внутри израильской территории. Это еще одна попытка иранских сил "Аль-Кудс". Само размещение взрывных устройств было сделано сирийцами, но указания и контроль — иранскими силами "Аль-Кудс", — сказал Конрикус в ходе брифинга. Он отметил, что взрывные устройства заложили недалеко от места, где в августе была подобная попытка.Конрикус подчеркнул, что "Израиль нанес удары по военным целям, принадлежащим как силам "Аль-Кудс", так и сирийским Вооруженным силам внутри Сирии".Конрикус также сообщил, что у него нет информации, была ли уведомлена российская сторона в этот раз, но Израиль "всегда информирует российские войска, безопасность российских военнослужащих в Сирии имеет большое значение для Армии обороны Израиля".Днем ранее армия сообщила, что израильские военнослужащие обезвредили взрывные устройства на границе с Сирией на южной стороне Голанских высот.Основной целью бомбардировок Сирии, которые продолжаются последние несколько лет, израильтяне называют борьбу с враждебным присутствием Ирана и его сателлитов у своих северных границ. Иранские военные присутствуют в Сирии, однако оказывают там, как отмечают в Тегеране, консультативную помощь сирийским правительственным войскам в борьбе с террористами по запросу Дамаска.

https://ria.ru/20201008/siriya-1578713979.html

https://ria.ru/20201103/pashinyan-1582747427.html

голанские высоты

сирия

иран

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

голанские высоты, сирия, иран, израиль, безопасность, в мире