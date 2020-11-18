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В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"
Оперативные ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии, заявил начальник данного рода войск... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T21:24
2020-11-18T21:24
россия
михаил матвеевский
искандер-м
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оперативные ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии, заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский."Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года", - сказал Матвеевский в интервью "Российской газете".По словам Матвеевского, "Искандер-М" способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом генерал отметил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.Матвеевский добавил, что сегодня в России имеется достаточный научный задел для создания новой системы на замену "Искандеру".
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россия, михаил матвеевский, искандер-м, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"

21:24 18.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оперативные ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии, заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.
"Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года", - сказал Матвеевский в интервью "Российской газете".
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10 ноября, 13:59
Американское издание сравнило шансы России и НАТО в "третьей мировой"
По словам Матвеевского, "Искандер-М" способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом генерал отметил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.
Матвеевский добавил, что сегодня в России имеется достаточный научный задел для создания новой системы на замену "Искандеру".
Ракетный комплекс Искандер - РИА Новости, 1920, 29.03.2018
29 марта 2018, 20:21Инфографика
Ракетный комплекс "Искандер"Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер" – основная ударная сила сухопутных войск России. Подробнее об особенностях этого оружия – в инфографике Ria.ru.
 
РоссияМихаил МатвеевскийИскандер-МРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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