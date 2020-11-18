https://ria.ru/20201118/iskander-1585256796.html

В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"

В Минобороны рассказали о потенциале комплексов "Искандер"

Оперативные ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии, заявил начальник данного рода войск... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T21:24

2020-11-18T21:24

2020-11-18T21:24

россия

михаил матвеевский

искандер-м

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Оперативные ракетно-тактические комплексы "Искандер-М" останутся основным оружием российских Ракетных войск и артиллерии, заявил начальник данного рода войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский."Искандер-М" достаточно долгое время будет соответствовать современным требованиям и останется основным в Ракетных войсках и артиллерии как минимум до 2030 года", - сказал Матвеевский в интервью "Российской газете".По словам Матвеевского, "Искандер-М" способен применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты. При этом генерал отметил, что модернизационный потенциал комплекса реализован менее чем наполовину.Матвеевский добавил, что сегодня в России имеется достаточный научный задел для создания новой системы на замену "Искандеру".

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/voyna-1583923849.html

россия

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россия, михаил матвеевский, искандер-м, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность