https://ria.ru/20201118/inoagent-1585148282.html

В Госдуму внесли проект о введении понятия кандидата-иноагента

В Госдуму внесли проект о введении понятия кандидата-иноагента

Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о введении в законодательстве РФ понятий "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:35

2020-11-18T12:35

2020-11-18T12:38

россия

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg

МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о введении в законодательстве РФ понятий "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иноагента".Как отмечается в проекте, изменения направлены на конкретизацию избирательного законодательства.Такие кандидаты должны будут указывать, кто являются иноагентами.Для СМИ вводится обязанность сопровождать информацию о кандидате указанием на то, что он является иностранным агентом. При этом указывать свой статус физлица-иноагента кандидат будет обязан не только в печатных СМИ и на своей агитпродукции, но и в интернете.По мнению разработчиков законопроекта, предлагаемые новеллы будут действовать уже в ходе избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году.Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета ранее предложила прописать в Административном, Трудовом и Уголовном кодексах РФ, а также в избирательном законодательстве понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".Глава комиссии Андрей Климов подчеркнул, что все указанные меры носят исключительно ответный характер на реально существующие внешние вызовы, основываются на Конституции РФ, Уставе ООН, международной практике и прошли необходимое обсуждение с коллегами из Государственной Думы, профильных министерств и ведомств, Общественной палаты РФ, экспертным сообществом.По словам сенатора, важность скорейшего внесения необходимых поправок обусловлена необходимостью закончить данный процесс до начала избирательной кампании в Государственную Думу РФ восьмого созыва.Он отметил, что это делается для того, чтобы избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты.Климов также сообщил РИА Новости, что физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным, при этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен покинуть свой пост.Законопроект, по его словам, может быть принят до конца года.

https://ria.ru/20201117/inoagenty-1585005016.html

https://ria.ru/20201118/inoagenty-1585148406.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, политика