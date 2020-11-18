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В Госдуму внесли проект о введении понятия кандидата-иноагента
В Госдуму внесли проект о введении понятия кандидата-иноагента
Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о введении в законодательстве РФ понятий "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:35
2020-11-18T12:38
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о введении в законодательстве РФ понятий "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иноагента".Как отмечается в проекте, изменения направлены на конкретизацию избирательного законодательства.Такие кандидаты должны будут указывать, кто являются иноагентами.Для СМИ вводится обязанность сопровождать информацию о кандидате указанием на то, что он является иностранным агентом. При этом указывать свой статус физлица-иноагента кандидат будет обязан не только в печатных СМИ и на своей агитпродукции, но и в интернете.По мнению разработчиков законопроекта, предлагаемые новеллы будут действовать уже в ходе избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году.Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета ранее предложила прописать в Административном, Трудовом и Уголовном кодексах РФ, а также в избирательном законодательстве понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".Глава комиссии Андрей Климов подчеркнул, что все указанные меры носят исключительно ответный характер на реально существующие внешние вызовы, основываются на Конституции РФ, Уставе ООН, международной практике и прошли необходимое обсуждение с коллегами из Государственной Думы, профильных министерств и ведомств, Общественной палаты РФ, экспертным сообществом.По словам сенатора, важность скорейшего внесения необходимых поправок обусловлена необходимостью закончить данный процесс до начала избирательной кампании в Государственную Думу РФ восьмого созыва.Он отметил, что это делается для того, чтобы избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты.Климов также сообщил РИА Новости, что физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным, при этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен покинуть свой пост.Законопроект, по его словам, может быть принят до конца года.
https://ria.ru/20201117/inoagenty-1585005016.html
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россия, госдума рф, политика

В Госдуму внесли проект о введении понятия кандидата-иноагента

12:35 18.11.2020 (обновлено: 12:38 18.11.2020)
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Парламентарии внесли в Госдуму законопроект о введении в законодательстве РФ понятий "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иноагента".
Как отмечается в проекте, изменения направлены на конкретизацию избирательного законодательства.
Такие кандидаты должны будут указывать, кто являются иноагентами.
Для СМИ вводится обязанность сопровождать информацию о кандидате указанием на то, что он является иностранным агентом. При этом указывать свой статус физлица-иноагента кандидат будет обязан не только в печатных СМИ и на своей агитпродукции, но и в интернете.
По мнению разработчиков законопроекта, предлагаемые новеллы будут действовать уже в ходе избирательной кампании на выборах в Госдуму в 2021 году.
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета ранее предложила прописать в Административном, Трудовом и Уголовном кодексах РФ, а также в избирательном законодательстве понятие "кандидат, выполняющий функции иностранного агента".
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Глава комиссии Андрей Климов подчеркнул, что все указанные меры носят исключительно ответный характер на реально существующие внешние вызовы, основываются на Конституции РФ, Уставе ООН, международной практике и прошли необходимое обсуждение с коллегами из Государственной Думы, профильных министерств и ведомств, Общественной палаты РФ, экспертным сообществом.
По словам сенатора, важность скорейшего внесения необходимых поправок обусловлена необходимостью закончить данный процесс до начала избирательной кампании в Государственную Думу РФ восьмого созыва.
Он отметил, что это делается для того, чтобы избиратели на выборах имели более полное представление о том, в чьих интересах может в дальнейшем действовать тот или иной кандидат на выборные посты.
Климов также сообщил РИА Новости, что физлицо-иноагент не может быть назначен на госдолжность, но сохранит право быть избранным, при этом депутат, получающий иностранное финансирование, должен покинуть свой пост.
Законопроект, по его словам, может быть принят до конца года.
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