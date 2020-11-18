https://ria.ru/20201118/imuschestvo-1585191330.html

ГП потребовала изъять у экс-главы Удмуртии имущество по делу о взятках

ГП потребовала изъять у экс-главы Удмуртии имущество по делу о взятках

Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей к бывшему главе Удмуртии Александру... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:26

2020-11-18T15:26

2020-11-18T15:31

александр соловьев

генеральная прокуратура рф

удмуртская республика (удмуртия)

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, осужденному на 10 лет за взятки на 139 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках Федерального закона "О противодействии коррупции" предъявила иск к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Суд 14 октября признал 70-летнего Соловьева виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей, отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что давал показания под давлением. Приговор обжалован.

https://realty.ria.ru/20201116/markelov-1584871842.html

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр соловьев, генеральная прокуратура рф, удмуртская республика (удмуртия), происшествия