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ГП потребовала изъять у экс-главы Удмуртии имущество по делу о взятках
ГП потребовала изъять у экс-главы Удмуртии имущество по делу о взятках
Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей к бывшему главе Удмуртии Александру... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:26
2020-11-18T15:31
александр соловьев
генеральная прокуратура рф
удмуртская республика (удмуртия)
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, осужденному на 10 лет за взятки на 139 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства."Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках Федерального закона "О противодействии коррупции" предъявила иск к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.Суд 14 октября признал 70-летнего Соловьева виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей, отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что давал показания под давлением. Приговор обжалован.
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александр соловьев, генеральная прокуратура рф, удмуртская республика (удмуртия), происшествия

ГП потребовала изъять у экс-главы Удмуртии имущество по делу о взятках

15:26 18.11.2020 (обновлено: 15:31 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура России предъявила иск об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей к бывшему главе Удмуртии Александру Соловьеву, осужденному на 10 лет за взятки на 139 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации в рамках Федерального закона "О противодействии коррупции" предъявила иск к бывшему главе Удмуртской Республики Александру Соловьеву, членам его семьи и подконтрольным им фирмам об обращении в доход государства имущества стоимостью свыше 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Суд 14 октября признал 70-летнего Соловьева виновным в получении взяток на сумму свыше 139 миллионов рублей, отправил его на 10 лет в колонию строгого режима и оштрафовал на 275 миллионов рублей. Изначально экс-глава региона признавал себя виновным, но затем передумал и объявил, что давал показания под давлением. Приговор обжалован.
Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы. 11 января 2018 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 17:09
Суд не отменил решение об изъятии имущества экс-главы Марий Эл Маркелова
 
Александр СоловьевГенеральная прокуратура РФУдмуртская Республика (Удмуртия)Происшествия
 
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