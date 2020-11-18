https://ria.ru/20201118/igumen-1585137390.html

Осужденный за убийство игумена заявил, что не знает, почему сделал это

Осужденный за убийство игумена заявил, что не знает, почему сделал это

Осужденный за убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Александр Авдеев рассказал журналистам, что не знает, почему сделал это. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:51

2020-11-18T11:51

2020-11-18T11:51

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ярославский областной суд

валентин данилов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Осужденный за убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Александр Авдеев рассказал журналистам, что не знает, почему сделал это.Настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. Вскоре был пойман подозреваемый – Александр Авдеев. Обвинение запросило для него 23 года колонии строгого режима. Сам он в последнем слове в суде признал вину в убийстве, однако отрицал, что пошел на него из-за корысти. По словам адвоката Оксаны Озен, Авдеев убил священника из-за того, что считал его "источником своих бед" – некоторое время Авдеев был трудником в монастыре, но имел с настоятелем множество конфликтов и, по его словам, разочаровался в православии.Во вторник Ярославский областной суд назначил Авдееву 13 лет колонии, а с учетом приговора за другое убийство (он отбывал за него наказание в колонии, когда признался в убийстве священнослужителя) - 15 лет.Перед оглашением приговора обвиняемый, в маске и кепке, читал книгу. На вопрос журналистов о том, почему он убил отца Даниила, Авдеев ответил: "Для меня это также вопрос, что это вообще было? Я не знаю, не могу ответить самому себе даже". Авдеев также сказал, что признаться в убийстве игумена было его личной инициативой.По версии следствия, в день преступления Авдеев с ножом пришел на территорию монастыря, зашел в жилой корпус, подошел к келье настоятеля и постучал. Когда дверь открылась, он ударил игумена в грудь, втолкнул его внутрь и продолжил бить ножом. Игумен скончался в тот же день.Авдеев, по данным обвинения, обыскал жилище убитого, похитил 1,1 миллиона рублей и скрылся. Сто тысяч были собственностью одного из постояльцев монастыря, остальные средства принадлежали самой обители.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

https://ria.ru/20200909/men-1576955360.html

переславль-залесский

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