https://ria.ru/20201118/igumen-1585137390.html
Осужденный за убийство игумена заявил, что не знает, почему сделал это
Осужденный за убийство игумена заявил, что не знает, почему сделал это
Осужденный за убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Александр Авдеев рассказал журналистам, что не знает, почему сделал это. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:51
2020-11-18T11:51
2020-11-18T11:51
русская православная церковь
православие
убийство
религия и мировоззрение
религия
жилье
новости - религия и мировоззрение
ярославский областной суд
валентин данилов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_75eee329037e78ddf20b6acb4629ef2b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Осужденный за убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Александр Авдеев рассказал журналистам, что не знает, почему сделал это.Настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. Вскоре был пойман подозреваемый – Александр Авдеев. Обвинение запросило для него 23 года колонии строгого режима. Сам он в последнем слове в суде признал вину в убийстве, однако отрицал, что пошел на него из-за корысти. По словам адвоката Оксаны Озен, Авдеев убил священника из-за того, что считал его "источником своих бед" – некоторое время Авдеев был трудником в монастыре, но имел с настоятелем множество конфликтов и, по его словам, разочаровался в православии.Во вторник Ярославский областной суд назначил Авдееву 13 лет колонии, а с учетом приговора за другое убийство (он отбывал за него наказание в колонии, когда признался в убийстве священнослужителя) - 15 лет.Перед оглашением приговора обвиняемый, в маске и кепке, читал книгу. На вопрос журналистов о том, почему он убил отца Даниила, Авдеев ответил: "Для меня это также вопрос, что это вообще было? Я не знаю, не могу ответить самому себе даже". Авдеев также сказал, что признаться в убийстве игумена было его личной инициативой.По версии следствия, в день преступления Авдеев с ножом пришел на территорию монастыря, зашел в жилой корпус, подошел к келье настоятеля и постучал. Когда дверь открылась, он ударил игумена в грудь, втолкнул его внутрь и продолжил бить ножом. Игумен скончался в тот же день.Авдеев, по данным обвинения, обыскал жилище убитого, похитил 1,1 миллиона рублей и скрылся. Сто тысяч были собственностью одного из постояльцев монастыря, остальные средства принадлежали самой обители.Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.
https://ria.ru/20200909/men-1576955360.html
переславль-залесский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156292/29/1562922966_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_0e08547df5186fe86d321ee8a8c3c922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, православие, убийство, религия, жилье, новости - религия и мировоззрение, ярославский областной суд, валентин данилов, максим соколов (политик), александр авдеев (дипломат), переславль-залесский, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 ноя – РИА Новости. Осужденный за убийство настоятеля монастыря в Переславле-Залесском Александр Авдеев рассказал журналистам, что не знает, почему сделал это.
Настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря, 42-летнего игумена Даниила (Соколова), нашли зарезанным в его келье 7 июля 2016 года. Вскоре был пойман подозреваемый – Александр Авдеев. Обвинение запросило для него 23 года колонии строгого режима. Сам он в последнем слове в суде признал вину в убийстве, однако отрицал, что пошел на него из-за корысти. По словам адвоката Оксаны Озен, Авдеев убил священника из-за того, что считал его "источником своих бед" – некоторое время Авдеев был трудником в монастыре, но имел с настоятелем множество конфликтов и, по его словам, разочаровался в православии.
Во вторник Ярославский областной суд назначил Авдееву 13 лет колонии, а с учетом приговора за другое убийство (он отбывал за него наказание в колонии, когда признался в убийстве священнослужителя) - 15 лет.
Перед оглашением приговора обвиняемый, в маске и кепке, читал книгу. На вопрос журналистов о том, почему он убил отца Даниила, Авдеев ответил: "Для меня это также вопрос, что это вообще было? Я не знаю, не могу ответить самому себе даже". Авдеев также сказал, что признаться в убийстве игумена было его личной инициативой.
По версии следствия, в день преступления Авдеев с ножом пришел на территорию монастыря, зашел в жилой корпус, подошел к келье настоятеля и постучал. Когда дверь открылась, он ударил игумена в грудь, втолкнул его внутрь и продолжил бить ножом. Игумен скончался в тот же день.
Авдеев, по данным обвинения, обыскал жилище убитого, похитил 1,1 миллиона рублей и скрылся. Сто тысяч были собственностью одного из постояльцев монастыря, остальные средства принадлежали самой обители.
Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней.