https://ria.ru/20201118/gruziya-1585210208.html

Заместитель госсекретаря США проводит встречу с грузинской оппозицией

Заместитель госсекретаря США проводит встречу с грузинской оппозицией

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер проводит в Тбилиси встречу с представителями грузинской оппозиции, которая не признает... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T16:48

2020-11-18T16:48

2020-11-18T16:48

давид залкалиани

майк помпео

евразия

сша

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584699398_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_894612feb18aeb38730891033a1661bf.jpg

ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер проводит в Тбилиси встречу с представителями грузинской оппозиции, которая не признает результаты прошедших 31 октября парламентских выборов, сообщает телекомпания "Рустави 2".Госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в Грузию и встретился с представителями руководства. С оппозицией он встречу не проводил.По данным ТВ, встреча замгоссекретаря США с представителями оппозиции проходит за закрытыми дверями.Как заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани, то, что госсекретарь оставил своего заместителя для разговора с оппозицией, не было неожиданностью."Мы знали, что заместитель прибудет вместе с госсекретарем и планировал остаться, а завтра к утру он покинет Грузию. Я лишь приветствую тот факт, что у оппозиции есть возможность встретиться с представителем нашего стратегического партнера", - заявил Залкалиани.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставку главы центральной избирательной комиссии.

https://ria.ru/20201118/gruziya-1585116947.html

https://ria.ru/20201114/gruziya-1584639386.html

https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html

евразия

сша

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид залкалиани, майк помпео, евразия, сша, грузия, в мире