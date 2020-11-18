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Заместитель госсекретаря США проводит встречу с грузинской оппозицией
Заместитель госсекретаря США проводит встречу с грузинской оппозицией
Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер проводит в Тбилиси встречу с представителями грузинской оппозиции, которая не признает... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:48
2020-11-18T16:48
давид залкалиани
майк помпео
евразия
сша
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер проводит в Тбилиси встречу с представителями грузинской оппозиции, которая не признает результаты прошедших 31 октября парламентских выборов, сообщает телекомпания "Рустави 2".Госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в Грузию и встретился с представителями руководства. С оппозицией он встречу не проводил.По данным ТВ, встреча замгоссекретаря США с представителями оппозиции проходит за закрытыми дверями.Как заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани, то, что госсекретарь оставил своего заместителя для разговора с оппозицией, не было неожиданностью."Мы знали, что заместитель прибудет вместе с госсекретарем и планировал остаться, а завтра к утру он покинет Грузию. Я лишь приветствую тот факт, что у оппозиции есть возможность встретиться с представителем нашего стратегического партнера", - заявил Залкалиани.Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставку главы центральной избирательной комиссии.
https://ria.ru/20201118/gruziya-1585116947.html
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давид залкалиани, майк помпео, евразия, сша, грузия, в мире

Заместитель госсекретаря США проводит встречу с грузинской оппозицией

16:48 18.11.2020
 
© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции оппозиции в Тбилиси
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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ТБИЛИСИ, 18 ноя - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер проводит в Тбилиси встречу с представителями грузинской оппозиции, которая не признает результаты прошедших 31 октября парламентских выборов, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Госсекретарь США Майк Помпео совершил двухдневный визит в Грузию и встретился с представителями руководства. С оппозицией он встречу не проводил.
Госсекретарь США Майк Помпео и премьер-министр Грузии Георгий Гахария во время встречи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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По данным ТВ, встреча замгоссекретаря США с представителями оппозиции проходит за закрытыми дверями.
Как заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани, то, что госсекретарь оставил своего заместителя для разговора с оппозицией, не было неожиданностью.
Представители оппозиционных партий Грузии и их сторонники во время акции протеста перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
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"Мы знали, что заместитель прибудет вместе с госсекретарем и планировал остаться, а завтра к утру он покинет Грузию. Я лишь приветствую тот факт, что у оппозиции есть возможность встретиться с представителем нашего стратегического партнера", - заявил Залкалиани.
Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставку главы центральной избирательной комиссии.
Участники акции оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Давид ЗалкалианиМайк ПомпеоЕвразияСШАГрузияВ мире
 
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