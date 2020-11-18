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В Крыму начали предлагать картонные гробы для кремации и захоронений
В Крыму начали предлагать картонные гробы для кремации и захоронений
Экологичные гробы из картона, которые быстро сгорают в ходе кремации, предлагают кроме традиционных гробов для захоронений и кремации в Крыму, сообщили РИА... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T16:56
2020-11-18T16:56
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Экологичные гробы из картона, которые быстро сгорают в ходе кремации, предлагают кроме традиционных гробов для захоронений и кремации в Крыму, сообщили РИА Новости в Национальной Мемориальной компании."При кремации экогроб (из картона) сгорает за 3-5 минут в отличие от традиционных из дерева… При применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели", - сказал руководитель компании Михаил Ремез.Он отметил, что гробы делаются из плотного картона, с гидроизоляцией и конструктивом, который позволяет выдержать вес до 120 килограммов. При этом вес гроба не превышает 5 килограммов. В компании отметили, что экогробы универсально подходят для любых видов погребения, включая классическое захоронение в землю либо кремацию. Изделия позволяют применять дизайнерские решения, возможен выбор модели, цвета, декора либо принта.Первый крематорий, построенный в рамках участия в свободной экономической зоне (СЭЗ), начал функционировать в Крыму в 2018 году, он способен проводить до 5 тысяч кремаций в год. На данный период в крематории проводится порядка 300 кремаций в месяц, сообщил руководитель компании.Ранее в Москве появились гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса.
https://ria.ru/20201031/krematsiya-1582401746.html
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республика крым, общество

В Крыму начали предлагать картонные гробы для кремации и захоронений

16:56 18.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа во Франции - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости. Экологичные гробы из картона, которые быстро сгорают в ходе кремации, предлагают кроме традиционных гробов для захоронений и кремации в Крыму, сообщили РИА Новости в Национальной Мемориальной компании.
"При кремации экогроб (из картона) сгорает за 3-5 минут в отличие от традиционных из дерева… При применении такого вида гробов для кремаций и обычных захоронений существенно уменьшится потребление древесины на эти цели", - сказал руководитель компании Михаил Ремез.
Он отметил, что гробы делаются из плотного картона, с гидроизоляцией и конструктивом, который позволяет выдержать вес до 120 килограммов. При этом вес гроба не превышает 5 килограммов. В компании отметили, что экогробы универсально подходят для любых видов погребения, включая классическое захоронение в землю либо кремацию. Изделия позволяют применять дизайнерские решения, возможен выбор модели, цвета, декора либо принта.
Первый крематорий, построенный в рамках участия в свободной экономической зоне (СЭЗ), начал функционировать в Крыму в 2018 году, он способен проводить до 5 тысяч кремаций в год. На данный период в крематории проводится порядка 300 кремаций в месяц, сообщил руководитель компании.
Ранее в Москве появились гробы с герметичной прозрачной крышкой для похорон умерших от коронавируса.
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