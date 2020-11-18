https://ria.ru/20201118/grechka-1585149466.html
Западно-Казахстанская область заинтересована в оренбургской гречке
Западно-Казахстанская область заинтересована в оренбургской гречке
Вопросы взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия двух приграничных регионов обсудили на встрече губернатор Оренбуржья и Аким Западно-Казахстанской... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:39
2020-11-18T12:39
2020-11-18T12:39
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия двух приграничных регионов обсудили на встрече губернатор Оренбуржья и Аким Западно-Казахстанской области, говорится в сообщении в пресс-службы правительства Оренбургской области. Пресс-служба уточняет, что на встрече, в частности, обсуждались темы взаимодействия в сфере экономики, экологии и науки."Казахстан - важнейший стратегический партнер Оренбуржья. За девять месяцев объемы торговли региона с Казахстаном выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил 157 миллионов долларов, а импорт - более 29 миллионов долларов. На долю Западно-Казахстанской области приходится порядка 60% регионального объема российско-казахстанской торговли", - говорится в сообщении.Говоря о перспективах сотрудничества в этом секторе экономики, Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев выразил надежду на развитие торговли и рассказал об интересе казахстанской стороны к оренбургской продукции. В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросу о мерах по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Ранее Оренбургская и Западно-Казахстанская области выступили инициаторами совместного экологического российско-казахстанского проекта – в результате в 2016 году в Астане было подписано соответствующее Межправительственное Соглашение. Глава Оренбуржья Денис Паслер выразил надежду, что в ближайшее время важнейшее экологическое направление в работе двух государств получит развитие и обретет конкретные параметры. В частности – определятся источники финансирования программы.
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денис паслер
ОРЕНБУРГ, 18 ноя - РИА Новости. Вопросы взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия двух приграничных регионов обсудили на встрече губернатор Оренбуржья и Аким Западно-Казахстанской области, говорится в сообщении в пресс-службы правительства Оренбургской области.
Пресс-служба уточняет, что на встрече, в частности, обсуждались темы взаимодействия в сфере экономики, экологии и науки.
"Казахстан - важнейший стратегический партнер Оренбуржья. За девять месяцев объемы торговли региона с Казахстаном выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт составил 157 миллионов долларов, а импорт - более 29 миллионов долларов. На долю Западно-Казахстанской области приходится порядка 60% регионального объема российско-казахстанской торговли", - говорится в сообщении.
Говоря о перспективах сотрудничества в этом секторе экономики, Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев выразил надежду на развитие торговли и рассказал об интересе казахстанской стороны к оренбургской продукции.
"Есть продукция, которую производят в Оренбургской области, но сегодня мы покупаем ее в Подмосковье и Европе. Я думаю, если детально проработать вопрос, можно увеличить поставки необходимых для нас позиций из вашего региона – в частности, гречки и овощей", - цитируют в пресс-службе слова Искалиева.
В ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросу о мерах по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Ранее Оренбургская и Западно-Казахстанская области выступили инициаторами совместного экологического российско-казахстанского проекта – в результате в 2016 году в Астане было подписано соответствующее Межправительственное Соглашение.
Глава Оренбуржья Денис Паслер
выразил надежду, что в ближайшее время важнейшее экологическое направление в работе двух государств получит развитие и обретет конкретные параметры. В частности – определятся источники финансирования программы.