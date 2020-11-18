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ГД приостановила индексацию окладов помощников депутатов и сенаторов
ГД приостановила индексацию окладов помощников депутатов и сенаторов
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов до 1 января 2022 года. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T13:54
2020-11-18T13:54
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госдума рф
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов до 1 января 2022 года.Как говорится в пояснительной записке, согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.Как отмечалось в заключении профильного комитета ГД по контролю и регламенту, законопроект "принципиально согласуется с предложенной правительством РФ инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней".При этом, следует из документов к проекту, изначально планировалось проиндексировать фонд оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы - с 1 октября 2021 года на 4 процента. "Проектом федерального закона "О приостановлении действия части первой 1 статьи 40 федерального закона "О статусе члена Совет Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" предусмотрено приостановление действия части первой 1 статьи 40 федерального закона № 3-ФЗ до 1 января 2022 года", - говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.Принятие проекта "позволит не увеличивать объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и индексации (повышение) размеров фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы (размер 4%): в 2021 году - на 37,7 миллиона рублей (из расчета на 3 месяца), 2022 год и далее - на 146,8 миллиона рублей (из расчета на год)".
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совет федерации рф, госдума рф, экономика

ГД приостановила индексацию окладов помощников депутатов и сенаторов

13:54 18.11.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в закон о приостановлении индексации окладов помощников сенаторов и депутатов до 1 января 2022 года.
Как говорится в пояснительной записке, согласно действующему законодательству, размер фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы ежегодно индексируются в соответствии с законом о федеральном бюджете на будущий год с учетом уровня инфляции.
Как отмечалось в заключении профильного комитета ГД по контролю и регламенту, законопроект "принципиально согласуется с предложенной правительством РФ инициативой по оптимизации бюджетных расходов на содержание служащих и работников, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней".
При этом, следует из документов к проекту, изначально планировалось проиндексировать фонд оплаты труда помощников члена Совета Федерации и депутата Госдумы - с 1 октября 2021 года на 4 процента. "Проектом федерального закона "О приостановлении действия части первой 1 статьи 40 федерального закона "О статусе члена Совет Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" предусмотрено приостановление действия части первой 1 статьи 40 федерального закона № 3-ФЗ до 1 января 2022 года", - говорится в финансово-экономическом обосновании к проекту.
Принятие проекта "позволит не увеличивать объем бюджетных ассигнований федерального бюджета и индексации (повышение) размеров фонда оплаты труда помощников члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы (размер 4%): в 2021 году - на 37,7 миллиона рублей (из расчета на 3 месяца), 2022 год и далее - на 146,8 миллиона рублей (из расчета на год)".
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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