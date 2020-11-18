https://ria.ru/20201118/gosduma-1585153609.html

Госдума приняла закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий

Госдума приняла закон о штрафах за призывы к отчуждению территорий

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:56

2020-11-18T12:56

2020-11-18T12:56

андрей клишас

павел крашенинников

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о штрафах до 500 тысяч рублей за публичные призывы к отчуждению территорий РФ.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.Инициативой предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Согласно поправкам, за публичные призывы, совершенные впервые, будет грозить административная ответственность, наказывать по УК будут при повторном правонарушении.Штрафы за первичные призывы составят для граждан - от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, интернета: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей.В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму. Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект был подготовлен в рамках реализации принятых поправок в Конституцию РФ.

https://ria.ru/20200922/gosduma-1577596432.html

https://ria.ru/20201118/zakonoproekt-1585153484.html

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андрей клишас, павел крашенинников, госдума рф, общество