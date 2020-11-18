Госдума заявила о недопустимости оправдания и героизации нацизма
12:34 18.11.2020 (обновлено: 12:59 18.11.2020)
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла заявление, приуроченное к 75-летию со дня начала Нюрнбергского трибунала, о недопустимости оправдания и героизации нацизма.
В документе парламентарии напоминают, что в 2020 году во всем мире отмечается 75-летие начала работы в Нюрнберге Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран, юридически закрепившего окончательный разгром фашизма и сыгравшего важнейшую роль в развитии международного права.
В этой связи, подчеркивают депутаты, попытки переписать историю, исказить и пересмотреть итоги Второй мировой войны, в том числе зафиксированные в приговоре Нюрнбергского трибунала, неприемлемы, также как любые искажения исторической правды о событиях того времени, "оскорбляющие память о погибших и тех, кто прошел через ужасы войны".
"Депутаты Государственной думы считают недопустимой героизацию в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС", в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, посредством объявления или попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и совершал преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности, участниками национально-освободительных движений, а также в форме переименования улиц в целях героизации нацизма", - подчеркивают депутаты.
Также в документе депутаты заявляют "о недопустимости осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь воинов-освободителей, и превращения таких действий в государственную политику".