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Туризм
https://ria.ru/20201118/goroda-1585228141.html
Названы самые дорогие города мира в 2020 году
Названы самые дорогие города мира в 2020 году
Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году во время пандемии коронавируса, составленном аналитиками... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:06
2020-11-18T18:18
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новости - туризм
москва
лос-анджелес
гонконг
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тегеран (город)
цюрих
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году во время пандемии коронавируса, составленном аналитиками исследовательского подразделения британской компании Economist Group.Эксперты провели анализ стоимости около 140 товаров и услуг в 133 крупных городах по всему миру. В десятку самых дорогих городов также вошли Сингапур, который ранее несколько лет подряд занимал первое место в рейтинге, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.Среди самых дешевых для жизни из 133 изученных городов эксперты указывают Алматы, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск, который занял в рейтинге 133-е место.Москва заняла в рейтинге 106-ю строчку, город также указывается в списке населенных пунктов, которые потеряли в рейтинге больше всего позиций за последний год (минус 20 строчек).В отчете также говорится, что цены рассмотренных экспертами товаров в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост цен, рассчитанный в долларах, был зафиксирован в столице Ирана городе Тегеране.
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лос-анджелес
гонконг
нью-йорк (город)
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туризм, новости - туризм, москва, лос-анджелес, гонконг, нью-йорк (город), тегеран (город), цюрих, париж, в мире

Названы самые дорогие города мира в 2020 году

18:06 18.11.2020 (обновлено: 18:18 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Гонконг
Вид на Гонконг - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году во время пандемии коронавируса, составленном аналитиками исследовательского подразделения британской компании Economist Group.
Эксперты провели анализ стоимости около 140 товаров и услуг в 133 крупных городах по всему миру. В десятку самых дорогих городов также вошли Сингапур, который ранее несколько лет подряд занимал первое место в рейтинге, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.
Среди самых дешевых для жизни из 133 изученных городов эксперты указывают Алматы, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск, который занял в рейтинге 133-е место.
Москва заняла в рейтинге 106-ю строчку, город также указывается в списке населенных пунктов, которые потеряли в рейтинге больше всего позиций за последний год (минус 20 строчек).
В отчете также говорится, что цены рассмотренных экспертами товаров в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост цен, рассчитанный в долларах, был зафиксирован в столице Ирана городе Тегеране.
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