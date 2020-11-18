https://ria.ru/20201118/goroda-1585228141.html
Названы самые дорогие города мира в 2020 году
Названы самые дорогие города мира в 2020 году
Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году во время пандемии коронавируса, составленном аналитиками... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:06
2020-11-18T18:06
2020-11-18T18:18
туризм
туризм
новости - туризм
москва
лос-анджелес
гонконг
нью-йорк (город)
тегеран (город)
цюрих
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/111675/45/1116754588_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_3a0ff3c8de4fe8e1d6fe8d0be3396953.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году во время пандемии коронавируса, составленном аналитиками исследовательского подразделения британской компании Economist Group.Эксперты провели анализ стоимости около 140 товаров и услуг в 133 крупных городах по всему миру. В десятку самых дорогих городов также вошли Сингапур, который ранее несколько лет подряд занимал первое место в рейтинге, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.Среди самых дешевых для жизни из 133 изученных городов эксперты указывают Алматы, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск, который занял в рейтинге 133-е место.Москва заняла в рейтинге 106-ю строчку, город также указывается в списке населенных пунктов, которые потеряли в рейтинге больше всего позиций за последний год (минус 20 строчек).В отчете также говорится, что цены рассмотренных экспертами товаров в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост цен, рассчитанный в долларах, был зафиксирован в столице Ирана городе Тегеране.
https://ria.ru/20201108/puteshestviya-1583389711.html
москва
лос-анджелес
гонконг
нью-йорк (город)
тегеран (город)
цюрих
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/111675/45/1116754588_162:0:2893:2048_1400x0_80_0_0_342cd3472757a5d0f7685ead28ecd713.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, лос-анджелес, гонконг, нью-йорк (город), тегеран (город), цюрих, париж, в мире