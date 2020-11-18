https://ria.ru/20201118/goroda-1585228141.html

Названы самые дорогие города мира в 2020 году

Названы самые дорогие города мира в 2020 году

Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году во время пандемии коронавируса, составленном аналитиками... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T18:06

2020-11-18T18:06

2020-11-18T18:18

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Гонконг, Париж и Цюрих делят первое место в рейтинге самых дорогих для жизни городов мира в 2020 году во время пандемии коронавируса, составленном аналитиками исследовательского подразделения британской компании Economist Group.Эксперты провели анализ стоимости около 140 товаров и услуг в 133 крупных городах по всему миру. В десятку самых дорогих городов также вошли Сингапур, который ранее несколько лет подряд занимал первое место в рейтинге, Тель-Авив, Осака, Женева, Нью-Йорк, Копенгаген и Лос-Анджелес.Среди самых дешевых для жизни из 133 изученных городов эксперты указывают Алматы, Каракас, Лусаку, Ташкент и Дамаск, который занял в рейтинге 133-е место.Москва заняла в рейтинге 106-ю строчку, город также указывается в списке населенных пунктов, которые потеряли в рейтинге больше всего позиций за последний год (минус 20 строчек).В отчете также говорится, что цены рассмотренных экспертами товаров в среднем выросли на 0,3 пункта по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост цен, рассчитанный в долларах, был зафиксирован в столице Ирана городе Тегеране.

https://ria.ru/20201108/puteshestviya-1583389711.html

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гонконг

нью-йорк (город)

тегеран (город)

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