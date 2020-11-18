https://ria.ru/20201118/gololed-1585219611.html
Московским водителям посоветовали оставаться дома из-за гололедицы
Московским водителям посоветовали оставаться дома из-за гололедицы
Власти Москвы рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, а по возможности избегать поездок, из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:27
2020-11-18T17:27
2020-11-18T17:27
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156395/90/1563959082_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_eebac3eef7028f85e4b8b635fa78b068.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, а по возможности избегать поездок, из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне 8 баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию. Если можно в это вечер обойтись без поездок, обойдитесь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае, если шины еще не заменены на зимний вариант, лучше воспользоваться городским транспортом.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/pogoda-1585211443.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156395/90/1563959082_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_53a7071454b2ed4f31b4ae2e72c32204.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество