https://ria.ru/20201118/gololed-1585219611.html

Московским водителям посоветовали оставаться дома из-за гололедицы

Московским водителям посоветовали оставаться дома из-за гололедицы

Власти Москвы рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, а по возможности избегать поездок, из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:27

2020-11-18T17:27

2020-11-18T17:27

москва

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, а по возможности избегать поездок, из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне 8 баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию. Если можно в это вечер обойтись без поездок, обойдитесь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае, если шины еще не заменены на зимний вариант, лучше воспользоваться городским транспортом.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/pogoda-1585211443.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество