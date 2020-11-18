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Московским водителям посоветовали оставаться дома из-за гололедицы
Московским водителям посоветовали оставаться дома из-за гололедицы
Власти Москвы рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, а по возможности избегать поездок, из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T17:27
2020-11-18T17:27
москва
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, а по возможности избегать поездок, из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне 8 баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию. Если можно в это вечер обойтись без поездок, обойдитесь", - говорится в сообщении.Отмечается, что в случае, если шины еще не заменены на зимний вариант, лучше воспользоваться городским транспортом.
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москва, общество

Московским водителям посоветовали оставаться дома из-за гололедицы

17:27 18.11.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве
Автомобиль едет по Минскому шоссе во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Власти Москвы рекомендуют водителям быть аккуратнее на дорогах, а по возможности избегать поездок, из-за гололедицы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На дорогах гололедица, а вечерние пробки прогнозируем на уровне 8 баллов. Примерно с 22.00 до завтрашнего утра синоптики обещают сильный ветер до 20 метров в секунду и ледяной дождь. Будьте осторожны, держите дистанцию. Если можно в это вечер обойтись без поездок, обойдитесь", - говорится в сообщении.
Последствия ледяного дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
16:54
Ледяной дождь. Подмосковье предупредили об опасной погоде
Отмечается, что в случае, если шины еще не заменены на зимний вариант, лучше воспользоваться городским транспортом.
 
МоскваОбщество
 
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