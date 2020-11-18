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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/golikova-1585176497.html
Голикова: небольшие партии вакцины "Вектора" поступят в оборот в декабре
Голикова: небольшие партии вакцины "Вектора" поступят в оборот в декабре
Небольшие объемы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" поступят в гражданский оборот до 10 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:28
2020-11-18T14:48
татьяна голикова
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Небольшие объемы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" поступят в гражданский оборот до 10 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вектор", не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения её в гражданский оборот, мы ожидаем, что уже небольшие объёмы поступят до 10 декабря, чтобы прививать население РФ",- сказала Голикова на совещании с членами правительства.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". В среду Минздрав выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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татьяна голикова, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Голикова: небольшие партии вакцины "Вектора" поступят в оборот в декабре

14:28 18.11.2020 (обновлено: 14:48 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
Медсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Небольшие объемы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" поступят в гражданский оборот до 10 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Вектор", не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения её в гражданский оборот, мы ожидаем, что уже небольшие объёмы поступят до 10 декабря, чтобы прививать население РФ",- сказала Голикова на совещании с членами правительства.
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
14:26Распространение нового коронавируса
Голикова рассказала о планах по выпуску вакцины "Спутник V"
Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". В среду Минздрав выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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