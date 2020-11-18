https://ria.ru/20201118/golikova-1585176497.html

Голикова: небольшие партии вакцины "Вектора" поступят в оборот в декабре

Голикова: небольшие партии вакцины "Вектора" поступят в оборот в декабре

Небольшие объемы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" поступят в гражданский оборот до 10 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:28

2020-11-18T14:28

2020-11-18T14:48

татьяна голикова

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Небольшие объемы вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" поступят в гражданский оборот до 10 декабря, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Вектор", не дожидаясь результатов пострегистрационных клинических исследований, начал наработку вакцины для введения её в гражданский оборот, мы ожидаем, что уже небольшие объёмы поступят до 10 декабря, чтобы прививать население РФ",- сказала Голикова на совещании с членами правительства.Ранее сообщалось, что 13 октября в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор". В среду Минздрав выдал разрешение центру "Вектор" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/vaktsina-1585176006.html

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татьяна голикова, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество