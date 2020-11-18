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Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
Бундестаг ФРГ принял в среду поправки в закон об инфекционной защите населения на фоне массовых протестов в Берлине, сообщил президент бундестага Вольфганг... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T18:09
2020-11-18T18:09
хдс/хсс
вольфганг шойбле
бундестаг германии
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Бундестаг ФРГ принял в среду поправки в закон об инфекционной защите населения на фоне массовых протестов в Берлине, сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле со ссылкой на данные голосования.За обновленный закон проголосовали 415 депутатов, против - 236, 8 воздержались. Поправки были предложены фракциями "большой коалиции" - партий, которые формируют нынешнее правительство ФРГ: консерваторами из ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии. Эти партии также имеют большинство в бундестаге нынешнего созыва.В Берлине возле правительственного квартала с утра проходят акции протеста, в которых, по данным полиции, принимают участие от пяти от 10 тысяч человек. Демонстранты требовали отказа от рассмотрения поправок в закон об инфекционной защите: по их мнению, эти поправки нарушают их гражданские права. Против митингующих возле Бранденбургских ворот были применены водометы и слезоточивый газ.
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РИА Новости
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96
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Немецкая полиция пустила в ход водометы на митинге против локдауна у бундестага
ПОЛИЦИЯ В БЕРЛИНЕ ПРИМЕНИЛА ВОДОМЕТЫ ПРОТИВ ПРОТЕСТУЮЩИХ У ЗДАНИЯ БУНДЕСТАГА.
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видео, хдс/хсс, вольфганг шойбле, бундестаг германии, германия, берлин (город), в мире
Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Бундестаг ФРГ принял в среду поправки в закон об инфекционной защите населения на фоне массовых протестов в Берлине, сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле со ссылкой на данные голосования.
2020-11-18T18:09
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Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты

18:09 18.11.2020
 
© REUTERS / Fabrizio BenschПолиция у здания бундестага в Берлине
Полиция у здания бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 18 ноя - РИА Новости. Бундестаг ФРГ принял в среду поправки в закон об инфекционной защите населения на фоне массовых протестов в Берлине, сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле со ссылкой на данные голосования.
За обновленный закон проголосовали 415 депутатов, против - 236, 8 воздержались. Поправки были предложены фракциями "большой коалиции" - партий, которые формируют нынешнее правительство ФРГ: консерваторами из ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии. Эти партии также имеют большинство в бундестаге нынешнего созыва.
В Берлине возле правительственного квартала с утра проходят акции протеста, в которых, по данным полиции, принимают участие от пяти от 10 тысяч человек. Демонстранты требовали отказа от рассмотрения поправок в закон об инфекционной защите: по их мнению, эти поправки нарушают их гражданские права. Против митингующих возле Бранденбургских ворот были применены водометы и слезоточивый газ.
 
ХДС/ХССВольфганг ШойблеБундестаг ГерманииГерманияБерлин (город)В мире
 
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