https://ria.ru/20201118/germaniya-1585169562.html

Глава МИД Германии ответил критикам закона о COVID-ограничениях

Глава МИД Германии ответил критикам закона о COVID-ограничениях

Глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил критикующим закон о COVID-ограничениях, вызвавшего протесты в Берлине. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T14:03

2020-11-18T14:03

2020-11-18T14:03

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

хайко маас

здоровье - общество

мид германии

германия

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адольф гитлер

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил критикующим закон о COVID-ограничениях, вызвавшего протесты в Берлине.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации."Мы следим за тем, что любое ограничение привычной жизни должно быть хорошо и ясно обосновано. Для этого существуют открытые и критические дебаты в бундестаге", - написал Маас.Критики нового закона об инфекционной защите населения сравнивают его с "законом о предоставлении чрезвычайных полномочий", который в 1933 году передал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Кроме того, акция протеста привлекла сторонников ультраправых партий, в том числе из других земель ФРГ, сообщают местные журналисты."Законом о предоставлении чрезвычайных полномочий нацисты подорвали демократию. При помощи закона об инфекционной защите населения мы делаем сегодня противоположное. Произвол исключается, правовая ясность создается", - добавил министр. Кроме того, министр раскритиковал тех, кто умаляет или ставит под сомнение холокост. "Где начинается антисемитизм, заканчивается толерантность", - заявил он.В акциях на фоне ограничений по COVID, которые прошли в Берлине 29 августа, по данным местных властей, приняли участие около 38 тысяч человек. В ходе акций произошли столкновения активистов правого движения "Рейхсбюргеры" с полицией у посольства РФ, в результате чего были задержаны 200 человек, и попытка "штурма" здания Рейхстага группой активистов с имперскими флагами. Всего за время акций были задержаны более 300 человек, пострадали 33 полицейских. Ведущие политики осудили действия активистов, пытавшихся "штурмовать" бундестаг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/berlin-1585162466.html

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584585045.html

германия

берлин (город)

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коронавирус covid-19, хайко маас, здоровье - общество, мид германии, германия, берлин (город), адольф гитлер, в мире