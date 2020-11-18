Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201118/germaniya-1585169562.html
Глава МИД Германии ответил критикам закона о COVID-ограничениях
Глава МИД Германии ответил критикам закона о COVID-ограничениях
Глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил критикующим закон о COVID-ограничениях, вызвавшего протесты в Берлине. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:03
2020-11-18T14:03
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хайко маас
здоровье - общество
мид германии
германия
берлин (город)
адольф гитлер
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585141524_0:240:1280:960_1400x0_80_0_0_0015d02ef563aa1f7d8f6d429f8f247c.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил критикующим закон о COVID-ограничениях, вызвавшего протесты в Берлине.Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации."Мы следим за тем, что любое ограничение привычной жизни должно быть хорошо и ясно обосновано. Для этого существуют открытые и критические дебаты в бундестаге", - написал Маас.Критики нового закона об инфекционной защите населения сравнивают его с "законом о предоставлении чрезвычайных полномочий", который в 1933 году передал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Кроме того, акция протеста привлекла сторонников ультраправых партий, в том числе из других земель ФРГ, сообщают местные журналисты."Законом о предоставлении чрезвычайных полномочий нацисты подорвали демократию. При помощи закона об инфекционной защите населения мы делаем сегодня противоположное. Произвол исключается, правовая ясность создается", - добавил министр. Кроме того, министр раскритиковал тех, кто умаляет или ставит под сомнение холокост. "Где начинается антисемитизм, заканчивается толерантность", - заявил он.В акциях на фоне ограничений по COVID, которые прошли в Берлине 29 августа, по данным местных властей, приняли участие около 38 тысяч человек. В ходе акций произошли столкновения активистов правого движения "Рейхсбюргеры" с полицией у посольства РФ, в результате чего были задержаны 200 человек, и попытка "штурма" здания Рейхстага группой активистов с имперскими флагами. Всего за время акций были задержаны более 300 человек, пострадали 33 полицейских. Ведущие политики осудили действия активистов, пытавшихся "штурмовать" бундестаг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201118/berlin-1585162466.html
https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584585045.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585141524_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_e926eefe0b39879b1084315d927088c4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, хайко маас, здоровье - общество, мид германии, германия, берлин (город), адольф гитлер, в мире

Глава МИД Германии ответил критикам закона о COVID-ограничениях

14:03 18.11.2020
 
© РИА НовостиПолиция у здания бундестага в Берлине
Полиция у здания бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас ответил критикующим закон о COVID-ограничениях, вызвавшего протесты в Берлине.
Ранее в соцсетях противники ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 заявили о намерении провести акцию протеста возле бундестага, где в среду планируют принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Новый закон существенно расширяет полномочия Минздрава ФРГ в плане возможных ограничительных мер при пандемии, регулирует работу будущих центров вакцинации.
Полицейские задерживают участника протестов у здания бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
13:27
Протестующие в Берлине требуют пропустить их к зданию парламента
"Мы следим за тем, что любое ограничение привычной жизни должно быть хорошо и ясно обосновано. Для этого существуют открытые и критические дебаты в бундестаге", - написал Маас.
Критики нового закона об инфекционной защите населения сравнивают его с "законом о предоставлении чрезвычайных полномочий", который в 1933 году передал чрезвычайные полномочия правительству во главе с Адольфом Гитлером. Кроме того, акция протеста привлекла сторонников ультраправых партий, в том числе из других земель ФРГ, сообщают местные журналисты.
Участники акции протеста против новых ограничений в Лейпциге, Германия - РИА Новости, 1920, 14.11.2020
14 ноября, 08:06Распространение нового коронавируса
В Германии за сутки выявили более 22,4 тысячи случаев COVID-19
"Законом о предоставлении чрезвычайных полномочий нацисты подорвали демократию. При помощи закона об инфекционной защите населения мы делаем сегодня противоположное. Произвол исключается, правовая ясность создается", - добавил министр. Кроме того, министр раскритиковал тех, кто умаляет или ставит под сомнение холокост. "Где начинается антисемитизм, заканчивается толерантность", - заявил он.
В акциях на фоне ограничений по COVID, которые прошли в Берлине 29 августа, по данным местных властей, приняли участие около 38 тысяч человек. В ходе акций произошли столкновения активистов правого движения "Рейхсбюргеры" с полицией у посольства РФ, в результате чего были задержаны 200 человек, и попытка "штурма" здания Рейхстага группой активистов с имперскими флагами. Всего за время акций были задержаны более 300 человек, пострадали 33 полицейских. Ведущие политики осудили действия активистов, пытавшихся "штурмовать" бундестаг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хайко МаасЗдоровье - ОбществоМИД ГерманииГерманияБерлин (город)Адольф ГитлерВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появились кадры испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Лента новостейМолния