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Ивановская область
Ивановская область
https://ria.ru/20201118/gazifikatsiya-1585127218.html
Почти 1600 домовладений газифицировали в Ивановской области
Почти 1600 домовладений газифицировали в Ивановской области
За десять месяцев текущего года в Ивановской области природным газом обеспечены жители 1596 домовладений в 14 населенных пунктах Заволжского, Вичугского,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T11:04
2020-11-18T14:53
ивановская область
ивановский район
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ИВАНОВО, 18 ноя – РИА Новости. За десять месяцев текущего года в Ивановской области природным газом обеспечены жители 1596 домовладений в 14 населенных пунктах Заволжского, Вичугского, Комсомольского, Шуйского, Гаврилово-Посадского и Ивановского районов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Для этого построены более 150 километров газопроводов."До конца текущего года планируется завершить газификацию еще 12 населенных пунктов в Заволжском, Комсомольском, Пучежском, Ильинском, Фурмановском, Южском и Ивановском районах. Работы по прокладке газопроводов в этих населенных пунктах – в завершающей стадии. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка проектов газификации для 34 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.По его словам, на эти цели в текущем году направили более 185 миллионов рублей из областного бюджета.В дополнение к плану в этом году приступят к газификации еще двух деревень в Палехском районе и разработке проектной документации для газификации двух деревень в Южском районе. Реализация этих проектов стала возможной благодаря экономии средств областного бюджета, полученной по итогам конкурсных процедур.По данным пресс-службы, на сегодняшний день уровень газификации в Ивановской области составляет 77,34 %.
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ивановский район

Почти 1600 домовладений газифицировали в Ивановской области

11:04 18.11.2020 (обновлено: 14:53 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 18 ноя – РИА Новости. За десять месяцев текущего года в Ивановской области природным газом обеспечены жители 1596 домовладений в 14 населенных пунктах Заволжского, Вичугского, Комсомольского, Шуйского, Гаврилово-Посадского и Ивановского районов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
Для этого построены более 150 километров газопроводов.
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"До конца текущего года планируется завершить газификацию еще 12 населенных пунктов в Заволжском, Комсомольском, Пучежском, Ильинском, Фурмановском, Южском и Ивановском районах. Работы по прокладке газопроводов в этих населенных пунктах – в завершающей стадии. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка проектов газификации для 34 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на эти цели в текущем году направили более 185 миллионов рублей из областного бюджета.
В дополнение к плану в этом году приступят к газификации еще двух деревень в Палехском районе и разработке проектной документации для газификации двух деревень в Южском районе. Реализация этих проектов стала возможной благодаря экономии средств областного бюджета, полученной по итогам конкурсных процедур.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день уровень газификации в Ивановской области составляет 77,34 %.
 
Ивановская областьИвановский район
 
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