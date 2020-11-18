https://ria.ru/20201118/gazifikatsiya-1585127218.html

Почти 1600 домовладений газифицировали в Ивановской области

Почти 1600 домовладений газифицировали в Ивановской области

За десять месяцев текущего года в Ивановской области природным газом обеспечены жители 1596 домовладений в 14 населенных пунктах Заволжского, Вичугского,... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T11:04

2020-11-18T11:04

2020-11-18T14:53

ивановская область

ивановский район

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ИВАНОВО, 18 ноя – РИА Новости. За десять месяцев текущего года в Ивановской области природным газом обеспечены жители 1596 домовладений в 14 населенных пунктах Заволжского, Вичугского, Комсомольского, Шуйского, Гаврилово-Посадского и Ивановского районов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.Для этого построены более 150 километров газопроводов."До конца текущего года планируется завершить газификацию еще 12 населенных пунктов в Заволжском, Комсомольском, Пучежском, Ильинском, Фурмановском, Южском и Ивановском районах. Работы по прокладке газопроводов в этих населенных пунктах – в завершающей стадии. Кроме того, в настоящее время ведется подготовка проектов газификации для 34 населенных пунктов", - сказал собеседник агентства.По его словам, на эти цели в текущем году направили более 185 миллионов рублей из областного бюджета.В дополнение к плану в этом году приступят к газификации еще двух деревень в Палехском районе и разработке проектной документации для газификации двух деревень в Южском районе. Реализация этих проектов стала возможной благодаря экономии средств областного бюджета, полученной по итогам конкурсных процедур.По данным пресс-службы, на сегодняшний день уровень газификации в Ивановской области составляет 77,34 %.

https://ria.ru/20201110/dorogi-1583887760.html

ивановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановский район