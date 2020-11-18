https://ria.ru/20201118/galisiya-1585149725.html
У России появился почетный консул в испанской Галисии
У России появился почетный консул в испанской Галисии
В испанской Галисии открылось почетное консульство России, говорится в сообщении, размещенном в аккаунте МИД РФ в Facebook. РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T12:40
2020-11-18T12:40
2020-11-18T12:40
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В испанской Галисии открылось почетное консульство России, говорится в сообщении, размещенном в аккаунте МИД РФ в Facebook."В Автономном Сообществе Галисия в городе Виго открылось почётное консульство Российской Федерации", - указывается в документе. В нем уточняется, что на должность почётного консула назначен бизнесмен Педро Моуриньо (Pedro Mouriño)."Моуриньо выдан консульский патент от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, а также оформлена экзекватура от имени Короля Испании Филиппа VI", - уточняется в сообщении.Экзекватура - документ, выдаваемый страной пребывания консулу иностранного государства, удостоверяющий признание его правительством принимающей стороны и разрешение на исполнение им консульских функций.Там говорится, что "официальная церемония вручения упомянутых документов Моуриньо будет проведена в Автономном Сообществе Галисия как только позволят обстоятельства, связанные с чрезвычайной ситуацией в Испании, вызванной пандемией коронавируса"."Основной целью деятельности Почетного консула является защита законных прав и интересов российских граждан, проживающих в Галисии, оказание им необходимой помощи и содействия в рамках его полномочий", - поясняется в сообщении.В МИД считают, что "Моуриньо приложит все усилия для развития и укрепления дружбы и сотрудничества между российскими регионами и Галисией, а также будет оказывать поддержку на региональном уровне посольству Российской Федерации в Испании по усилению взаимодействия между нашими странами в экономической, предпринимательской, культурной и туристической сферах".
https://ria.ru/20200716/1574454761.html
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россия, педро моуриньо, галисия, сергей лавров, испания, в мире
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости.
В испанской Галисии
открылось почетное консульство России, говорится в сообщении, размещенном в аккаунте МИД РФ в Facebook
.
"В Автономном Сообществе Галисия в городе Виго
открылось почётное консульство Российской Федерации", - указывается в документе. В нем уточняется, что на должность почётного консула назначен бизнесмен Педро Моуриньо
(Pedro Mouriño).
У России появился Почётный консул в Галисии 🎉
В Автономном Сообществе Галисия 🇪🇸 в г.Виго открылось Почётное...Опубликовано Russian Foreign Ministry - МИД России Среда, 18 ноября 2020 г.
"Моуриньо выдан консульский патент от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова
, а также оформлена экзекватура от имени Короля Испании
Филиппа VI", - уточняется в сообщении.
Экзекватура - документ, выдаваемый страной пребывания консулу иностранного государства, удостоверяющий признание его правительством принимающей стороны и разрешение на исполнение им консульских функций.
Там говорится, что "официальная церемония вручения упомянутых документов Моуриньо будет проведена в Автономном Сообществе Галисия как только позволят обстоятельства, связанные с чрезвычайной ситуацией в Испании, вызванной пандемией коронавируса".
"Основной целью деятельности Почетного консула является защита законных прав и интересов российских граждан, проживающих в Галисии, оказание им необходимой помощи и содействия в рамках его полномочий", - поясняется в сообщении.
В МИД считают, что "Моуриньо приложит все усилия для развития и укрепления дружбы и сотрудничества между российскими регионами и Галисией, а также будет оказывать поддержку на региональном уровне посольству Российской Федерации в Испании по усилению взаимодействия между нашими странами в экономической, предпринимательской, культурной и туристической сферах".