https://ria.ru/20201118/galisiya-1585149725.html

У России появился почетный консул в испанской Галисии

У России появился почетный консул в испанской Галисии

В испанской Галисии открылось почетное консульство России, говорится в сообщении, размещенном в аккаунте МИД РФ в Facebook. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T12:40

2020-11-18T12:40

2020-11-18T12:40

россия

педро моуриньо

галисия

сергей лавров

испания

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В испанской Галисии открылось почетное консульство России, говорится в сообщении, размещенном в аккаунте МИД РФ в Facebook."В Автономном Сообществе Галисия в городе Виго открылось почётное консульство Российской Федерации", - указывается в документе. В нем уточняется, что на должность почётного консула назначен бизнесмен Педро Моуриньо (Pedro Mouriño)."Моуриньо выдан консульский патент от имени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, а также оформлена экзекватура от имени Короля Испании Филиппа VI", - уточняется в сообщении.Экзекватура - документ, выдаваемый страной пребывания консулу иностранного государства, удостоверяющий признание его правительством принимающей стороны и разрешение на исполнение им консульских функций.Там говорится, что "официальная церемония вручения упомянутых документов Моуриньо будет проведена в Автономном Сообществе Галисия как только позволят обстоятельства, связанные с чрезвычайной ситуацией в Испании, вызванной пандемией коронавируса"."Основной целью деятельности Почетного консула является защита законных прав и интересов российских граждан, проживающих в Галисии, оказание им необходимой помощи и содействия в рамках его полномочий", - поясняется в сообщении.В МИД считают, что "Моуриньо приложит все усилия для развития и укрепления дружбы и сотрудничества между российскими регионами и Галисией, а также будет оказывать поддержку на региональном уровне посольству Российской Федерации в Испании по усилению взаимодействия между нашими странами в экономической, предпринимательской, культурной и туристической сферах".

https://ria.ru/20200716/1574454761.html

https://ria.ru/20200205/1564290416.html

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галисия

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, педро моуриньо, галисия, сергей лавров, испания, в мире