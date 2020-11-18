https://ria.ru/20201118/finalisty-1585219816.html

Определены финалисты соцпроекта "Героям – быть!" 2020 года

Определены финалисты соцпроекта "Героям – быть!" 2020 года

Определены финалисты Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" 2020 года. В народном онлайн-голосовании приняло участие почти РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T17:51

2020-11-18T17:51

2020-11-18T17:51

пресс-релизы

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МОСКВА, 18 ноя - ЦСП "Быть человеком". Определены финалисты Всероссийского проекта в области социальной ответственности "Героям – быть!" 2020 года. В народном онлайн-голосовании приняло участие почти 16 тысяч человек.По итогам открытого голосования в шорт-лист вошли 20 участников, пять некоммерческих организаций и благотворительных фондов. В номинации "Команда героев" в шорт-лист попали три компании промышленного сектора России. Победителей проекта определит жюри, состав которого будет опубликован в ближайшее время. Подробная информация о номинантах на www.tobehero.ru.Планировалось, что объявление победителей пройдет в декабре, однако в связи с эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями оргкомитет принял решение перенести церемонию награждения на февраль 2021 года."Понимая непростые условия, в которых сейчас находимся, мы не будем рисковать жизнью и здоровьем участников, партнеров и гостей. "Героям – быть!" - всегда особая атмосфера, которую не создать в онлайн формате. Надеемся, что за несколько месяцев эпидемиологическая ситуация придет в норму, и мы сможем провести церемонию награждения в очном режиме в Москве", - отметила Дарья Топильская, исполнительный директор АНО ЦСП "Быть человеком" (организатор проекта). В самой многочисленной номинации "Быть человеком" (подвиг, совершаемый в течение всей жизни) в шорт-лист вошли: самоотверженный почтальон Сергей Кондаков, многодетный отец и общественный активист Александр Матвеев, основатель детского спортивно-технического клуба и благотворитель Владимир Волгин, безвозмездный донор крови, спасшая жизни более 30 человек Ирина Супрун и общественный деятель, создатель музея и организатор городского сообщества "Детей войны" Маргарита Павлова.В номинации "Всегда в сердце" (военно-патриотическая работа) в шорт-лист вошли: Михаил Пиляев, восстановивший захоронение советской разведчицы, Станислав Тузлуков, в одиночку совершивший велопробег от Балтийска до Владивостока в честь 75-летия Победы в ВОВ, и Александр Качалков, основатель отряда единомышленников для поиска и захоронения останков павших воинов.Лидерами народного голосования в номинации "Оберегая планету" (деятельность в области охраны окружающей среды) стали: Владимир Малютин, который тушил лесные и степные пожары в Забайкальском крае, Галина Капина, спасающая ежиков в Сольвычегодске, и Елена Гервальд, которая активно оказывает помощь дикой природе.Тройка лучших в номинации "От сердца к сердцу" (волонтерская деятельность): Екатерина Федорова, активист и организатор благотворительных акций для детей и пожилых людей, Олеся Слепцова - волонтер акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса, и Людмила Духина, координатор и участник поисково-спасательного отряда "Сова".В шорт-лист в номинации "Спасательный круг" (подвиг ради спасения жизни) вошли: Денис Елькин, который рискуя жизнью спас на пожаре 5 человек, Александр Симагин, защитивший ребенка от маньяка-педофила, спасшая тонущего ребенка Мария Иванова, Сергей Мартьянов, предотвративший самоубийство молодого парня, и Анатолий Иванилов с Вадимом Зиминым – они помогли девушке, упавшей с моста.В шорт-лист "Команды героев" (лучший социальный проект компании промышленного сектора РФ) вошли: АО "СУЭК" за масштабную противоэпидемиологическую программу, Ростовский электровозоремонтный завод и его волонтерское движение, а также АО "ОМК" за широкую программу корпоративного волонтерства.В номинации "Вирус добра" в финал вышли: АНО Центр помощи многодетным семьям "МногоМама", Фонд "Жизнь с ДЦП", Поисковый отряд "Ветер перемен", Фонд "Чистая Вуокса", Благотворительный фонд Оксаны Федоровой. В 2020 году проект проводится шестой раз. "Героям – быть!" - инициатива, направленная на привлечение внимания общества к честному и самоотверженному труду людей рабочих профессий, пропаганду социально значимых поступков и волонтерства, а также создание позитивных примеров уважительного отношения к человеку, семье и государству в целом.Проект проводится с 2015 года. За это время было награждено свыше 100 героев от 43 предприятий, получено более 500 заявок из 65 регионов России. Партнеры проекта "Героям – быть!": Группа компаний "ЛокоТех" (генеральный партнер), НПФ "Благосостояние", HH.ru (генеральный HR-партнер), Ассоциация менеджеров России, ВЦИОМ, социальная сеть "Одноклассники", "Медиалогия", Young Social Group, Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ, Союз журналистов России.Информационные партнеры: МИА "Россия сегодня", "Такие дела", "Труд", "Комсомольская правда", "Гудок", Агентство социальной информации, "БОСС", "ПроБизнес ТВ", "Бизнес и общество", "Активная среда" (ОТР), "Мир тесен", "СМИ 24", Rusbase, медиагруппа "Патриот".АНО Центр социальных проектов "Быть человеком" создан с целью привлечения внимания общества к теме честного и самоотверженного труда людей рабочих профессий, их социально-значимых поступков, создания позитивных образов и примеров уважительного отношения к человеку, труду, семье и государству в целом.ЦСП занимается консолидацией действий органов исполнительной власти, общественных организаций и промышленных предприятий по формированию национального самосознания и активной гражданской позиции у людей рабочих профессий и членов их семей.Основные проекты ЦСП "Быть человеком": Всероссийский проект в области социальной ответственности "Героям – быть!", конкурс для СМИ "Герои пера".Генеральный партнер инициативы – Группа компаний "ЛокоТех".Контакты ЦСП "Быть человеком"www.tobehero.rupr@csprojects.ruТелефон: +7 (910) 430 23 86 Партнерский материал МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы