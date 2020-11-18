https://ria.ru/20201118/filippiny-1585161096.html

Президент Филиппин ввел режим бедствия на острове Лусон

Президент Филиппин ввел режим бедствия на острове Лусон

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении режима бедствия на острове Лусон после серии тайфунов, сообщает филиппинское информационное агентство PNA. РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T13:23

2020-11-18T13:23

2020-11-18T13:23

родриго дутерте

лусон (остров)

филиппины

тайфун

в мире

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о введении режима бедствия на острове Лусон после серии тайфунов, сообщает филиппинское информационное агентство PNA.Ранее сообщалось, что в ноябре в результате тайфуна "Вамко" на Филиппинах погибли более 60 человек, в начале ноября не менее 20 человек стали жертвами тайфуна "Ролли", тайфун "Молаве" ("Кинта") в октябре унес жизни 23 филиппинцев.Сообщается, что во вторник Дутерте подписал предложение от Национального совета по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC) о введении режима бедствия на острове Лусон."Прошлой ночью я подписал официальное объявление (о введении режима ЧП)", - заявил Дутерте.В общей сложности ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству от тайфуна "Молаве", обрушившегося на Филиппины в октябре, составил 4,22 миллиарда филиппинских песо (87,4 миллиона долларов США), от тайфуна "Ролли" - 17,9 миллиарда филиппинских песо (371 миллион долларов), общий ущерб от тайфуна "Вамко" составил более 2,5 миллиарда филиппинских песо (51,8 миллиона долларов).Отмечается, что объявленный режим бедствия на Лусоне позволит правительству эффективнее организовывать спасательные операции в регионе и оказывать гуманитарную помощь населению. Также это позволит контролировать цены на продукты первой необходимости в регионах, пострадавших от серии тайфунов.Несколько дней назад, как сообщает PNA, Дутерте создал целевую группу быстрого реагирования на последствия от тайфунов.

https://ria.ru/20201115/tayfun-1584691738.html

лусон (остров)

филиппины

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родриго дутерте, лусон (остров), филиппины, тайфун, в мире