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Следствие прекратило дело против экс-банкира Глеба Фетисова
Следствие прекратило дело против экс-банкира Глеба Фетисова
Следствие прекратило уголовное дело против экс-сенатора Глеба Фетисова, обвиняемого в выводе средств из "Моего банка", совладельцем которого он был, сообщил РИА РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:01
2020-11-18T14:01
мой банк
александр гофштейн
глеб фетисов
происшествия
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следствие прекратило уголовное дело против экс-сенатора Глеба Фетисова, обвиняемого в выводе средств из "Моего банка", совладельцем которого он был, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн."Дело, которое длилось шесть лет, прекращено", - сказал адвокат. Причины такого решения следствия он обсуждать не стал.Адвокат добавил, что в свое время суд отказался рассматривать дело Фетисова в связи с серьезнейшими дефектами обвинения, после этого оно в суд не возвращалось. Помимо этого, суды всех инстанций подтвердили правильность его возврата в прокуратуру.В феврале 2014 года один из богатейших людей России Глеб Фетисов (состояние - 1,2 миллиарда долларов, по данным Forbes) был арестован по делу о выводе активов "Моего банка", которым ранее владел, и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6,5 миллиарда рублей. Бизнесмен продал банк в ноябре 2013 года, а в конце января 2014 года у "Моего банка" была отозвана лицензия.
https://ria.ru/20201005/ananev-1578203795.html
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мой банк, александр гофштейн, глеб фетисов, происшествия

Следствие прекратило дело против экс-банкира Глеба Фетисова

14:01 18.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРассмотрение вопроса об аресте экс-сенатора Глеба Фетисова
Рассмотрение вопроса об аресте экс-сенатора Глеба Фетисова - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Следствие прекратило уголовное дело против экс-сенатора Глеба Фетисова, обвиняемого в выводе средств из "Моего банка", совладельцем которого он был, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Гофштейн.
"Дело, которое длилось шесть лет, прекращено", - сказал адвокат. Причины такого решения следствия он обсуждать не стал.
Адвокат добавил, что в свое время суд отказался рассматривать дело Фетисова в связи с серьезнейшими дефектами обвинения, после этого оно в суд не возвращалось. Помимо этого, суды всех инстанций подтвердили правильность его возврата в прокуратуру.
В феврале 2014 года один из богатейших людей России Глеб Фетисов (состояние - 1,2 миллиарда долларов, по данным Forbes) был арестован по делу о выводе активов "Моего банка", которым ранее владел, и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6,5 миллиарда рублей. Бизнесмен продал банк в ноябре 2013 года, а в конце января 2014 года у "Моего банка" была отозвана лицензия.
Алексей Ананьев - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Мой БанкАлександр ГофштейнГлеб ФетисовПроисшествия
 
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