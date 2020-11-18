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Раскрыт способ бесплатно поесть в McDonald's
Раскрыт способ бесплатно поесть в McDonald's
Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Соответствующий видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T06:38
2020-11-18T06:38
2020-11-18T14:55
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Соответствующий видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror.Девушка объяснила, что если работники McDonald's перепутали блюда в заказе или клиенту пришлось ждать слишком долго, то, если сказать об этом, заказ заменят и, скорее всего, вернут деньги.Главное, подчеркнула девушка, сделать это спокойно и вежливо. Она напомнила, что работники McDonald's — обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крик.Ранее стало известно, что управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало российского представителя Burger King на 110 тысяч рублей за то, что сеть ресторанов нарушила закон о рекламе, когда отказала посетителю в бесплатном пирожке.
https://ria.ru/20201106/fastfud-1583299885.html
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весь мир, mcdonald's corporation, сша, в мире