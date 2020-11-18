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Раскрыт способ бесплатно поесть в McDonald's
Раскрыт способ бесплатно поесть в McDonald's
Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Соответствующий видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T06:38
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Соответствующий видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror.Девушка объяснила, что если работники McDonald's перепутали блюда в заказе или клиенту пришлось ждать слишком долго, то, если сказать об этом, заказ заменят и, скорее всего, вернут деньги.Главное, подчеркнула девушка, сделать это спокойно и вежливо. Она напомнила, что работники McDonald's — обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крик.Ранее стало известно, что управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало российского представителя Burger King на 110 тысяч рублей за то, что сеть ресторанов нарушила закон о рекламе, когда отказала посетителю в бесплатном пирожке.
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весь мир, mcdonald's corporation, сша, в мире

Раскрыт способ бесплатно поесть в McDonald's

06:38 18.11.2020 (обновлено: 14:55 18.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичРесторан McDonald's
Ресторан McDonald's - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Работница McDonald's рассказала, как получить бесплатную еду в сети ресторанов. Соответствующий видеоролик американка опубликовала в TikTok, на запись обратила внимание газета Daily Mirror.
Девушка объяснила, что если работники McDonald's перепутали блюда в заказе или клиенту пришлось ждать слишком долго, то, если сказать об этом, заказ заменят и, скорее всего, вернут деньги.
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Главное, подчеркнула девушка, сделать это спокойно и вежливо. Она напомнила, что работники McDonald's — обычные люди, которым тоже не нравится выслушивать недовольство и крик.
Ранее стало известно, что управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу оштрафовало российского представителя Burger King на 110 тысяч рублей за то, что сеть ресторанов нарушила закон о рекламе, когда отказала посетителю в бесплатном пирожке.
 
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