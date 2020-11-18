https://ria.ru/20201118/elektrobusy-1585194774.html

Дептранс Москвы опроверг данные о сломавшихся из-за морозов электробусах

Дептранс Москвы опроверг данные о сломавшихся из-за морозов электробусах

Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах недостоверна, был кратковременный технический сбой одной зарядной станции, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T15:38

2020-11-18T15:38

2020-11-18T16:06

москва

общество

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах недостоверна, был кратковременный технический сбой одной зарядной станции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Ранее в сети появилась информация, что во время первых морозов в Москве встали электробусы из-за сбоев в работе аккумуляторов.Отмечается, что электробусы перевозят пассажиров в любое время года, в том числе при минусовых температурах. Они успешно отработали уже две зимы с 2018 года без проблем и нареканий.'Что касается фотографии, появившейся в сети с якобы скопившимся транспортом, рассказываем: 16 ноября произошел кратковременный технический сбой одной зарядной станции на Измайловском шоссе, 2а. Специалисты оперативно устранили проблему за 40 минут, и работа на маршрутах продолжилась. С того момента, как и до этого, весь наземный транспорт работает в графике", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20200709/1574130609.html

москва

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москва, общество