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Дептранс Москвы опроверг данные о сломавшихся из-за морозов электробусах
Дептранс Москвы опроверг данные о сломавшихся из-за морозов электробусах
Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах недостоверна, был кратковременный технический сбой одной зарядной станции, сообщает пресс-служба столичного... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T15:38
2020-11-18T16:06
москва
общество
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах недостоверна, был кратковременный технический сбой одной зарядной станции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.Ранее в сети появилась информация, что во время первых морозов в Москве встали электробусы из-за сбоев в работе аккумуляторов.Отмечается, что электробусы перевозят пассажиров в любое время года, в том числе при минусовых температурах. Они успешно отработали уже две зимы с 2018 года без проблем и нареканий.'Что касается фотографии, появившейся в сети с якобы скопившимся транспортом, рассказываем: 16 ноября произошел кратковременный технический сбой одной зарядной станции на Измайловском шоссе, 2а. Специалисты оперативно устранили проблему за 40 минут, и работа на маршрутах продолжилась. С того момента, как и до этого, весь наземный транспорт работает в графике", - говорится в сообщении.
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москва, общество

Дептранс Москвы опроверг данные о сломавшихся из-за морозов электробусах

15:38 18.11.2020 (обновлено: 16:06 18.11.2020)
 
© Дептранс Москвы/TelegramЭлектробусы на зарядной станции на Измайловском шоссе, 2а
Электробусы на зарядной станции на Измайловском шоссе, 2а - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© Дептранс Москвы/Telegram
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Информация о сломавшихся из-за морозов электробусах недостоверна, был кратковременный технический сбой одной зарядной станции, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram-канале.
Ранее в сети появилась информация, что во время первых морозов в Москве встали электробусы из-за сбоев в работе аккумуляторов.
Отмечается, что электробусы перевозят пассажиров в любое время года, в том числе при минусовых температурах. Они успешно отработали уже две зимы с 2018 года без проблем и нареканий.
'Что касается фотографии, появившейся в сети с якобы скопившимся транспортом, рассказываем: 16 ноября произошел кратковременный технический сбой одной зарядной станции на Измайловском шоссе, 2а. Специалисты оперативно устранили проблему за 40 минут, и работа на маршрутах продолжилась. С того момента, как и до этого, весь наземный транспорт работает в графике", - говорится в сообщении.
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