Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201118/efremov-1585120547.html
Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими
Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА Новости, что он вновь представляет интересы осужденного на 7,5 лет колонии актера Михаила Ефремова и ведет с потерпевшими... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T10:28
2020-11-18T10:28
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_0:0:1008:568_1400x0_80_0_0_2a91d4cb821af0fdeaab65a9742adebf.jpg
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА Новости, что он вновь представляет интересы осужденного на 7,5 лет колонии актера Михаила Ефремова и ведет с потерпевшими переговоры о примирении, которые близятся к завершению."Снова подписано соглашение с Михаилом Олеговичем, мы продолжаем переговоры о примирении с представителями потерпевших, они находятся на финальной стадии", - заявил собеседник агентства.Алешкин добавил, что его предложение написать письмо о помиловании президенту еще не одобрено Ефремовым, оно обсуждается.На заседании Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы на приговор Ефремову, артист заявил, что отказывается от услуг Алешкина. На выходе из суда адвокат сообщил, что он обсуждал с представителем потерпевших Александром Добровинским мировое соглашение, но ему "не дали закончить дело". Алешкин также уточнил, что для защиты Ефремова его нанял актер Никита Джигурда.Трое потерпевших, которых представлял Добровинский - вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова, - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области.
https://radiosputnik.ria.ru/20201111/efremov-1584104422.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581086526_43:0:919:657_1400x0_80_0_0_448fa8ee2fe4edefbc7130d02f3c252d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими

10:28 18.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА Новости, что он вновь представляет интересы осужденного на 7,5 лет колонии актера Михаила Ефремова и ведет с потерпевшими переговоры о примирении, которые близятся к завершению.
"Снова подписано соглашение с Михаилом Олеговичем, мы продолжаем переговоры о примирении с представителями потерпевших, они находятся на финальной стадии", - заявил собеседник агентства.
Алешкин добавил, что его предложение написать письмо о помиловании президенту еще не одобрено Ефремовым, оно обсуждается.
На заседании Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы на приговор Ефремову, артист заявил, что отказывается от услуг Алешкина. На выходе из суда адвокат сообщил, что он обсуждал с представителем потерпевших Александром Добровинским мировое соглашение, но ему "не дали закончить дело". Алешкин также уточнил, что для защиты Ефремова его нанял актер Никита Джигурда.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 14:14
Обошлись без гуся. ОНК опровергла слухи о "супердорогом" заказе Ефремова
Трое потерпевших, которых представлял Добровинский - вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова, - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области.
 
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30На акции протеста в Берлине применили слезоточивый газ
18:26Бывший американский спецназовец признался в работе на российскую разведку
18:23В Госдуму внесли проект о контроле за отсрочками от военной службы
18:22Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
18:21Космонавты впервые открыли запертый 11 лет люк с МКС в вакуум
18:17Нетаньяху заявил, что высоко ценит диалог с Путиным
18:14В Рязанской области при пожаре в частном доме погибли четыре человека
18:13ВОЗ предостерегла от лечения COVID-19 антибиотиками
18:09Бундестаг принял поправки об инфекционной защите, несмотря на протесты
18:06Названы самые дорогие города мира в 2020 году
18:06Аргентина может начать вакцинацию российским "Спутником V" в январе
18:01Пашинян призвал прекратить митинг в его поддержку в Ереване
17:50В Госдуму внесли законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
17:49Ростуризм назвал сумму, потраченную россиянами на путевки с кешбэком
17:47Появилось видео испытаний американской ракеты SM-3 Block IIA
17:47Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии"
17:46В Польше пока не получили документы об экстрадиции основателей Nexta
17:43Новый флагманский смартфон от Sony получит много камер
17:42В Совфеде не считают снижение числа заболевших COVID-19 тенденцией
17:41В Туле в ДТП с микроавтобусом пострадали десять человек
Лента новостейМолния