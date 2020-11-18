https://ria.ru/20201118/efremov-1585120547.html

Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими

Адвокат Ефремова заявил, что актер близок к примирению с потерпевшими

Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА Новости, что он вновь представляет интересы осужденного на 7,5 лет колонии актера Михаила Ефремова и ведет с потерпевшими... РИА Новости, 18.11.2020

2020-11-18T10:28

2020-11-18T10:28

2020-11-18T10:28

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

происшествия

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Адвокат Андрей Алешкин рассказал РИА Новости, что он вновь представляет интересы осужденного на 7,5 лет колонии актера Михаила Ефремова и ведет с потерпевшими переговоры о примирении, которые близятся к завершению."Снова подписано соглашение с Михаилом Олеговичем, мы продолжаем переговоры о примирении с представителями потерпевших, они находятся на финальной стадии", - заявил собеседник агентства.Алешкин добавил, что его предложение написать письмо о помиловании президенту еще не одобрено Ефремовым, оно обсуждается.На заседании Мосгорсуда, где рассматривались апелляционные жалобы на приговор Ефремову, артист заявил, что отказывается от услуг Алешкина. На выходе из суда адвокат сообщил, что он обсуждал с представителем потерпевших Александром Добровинским мировое соглашение, но ему "не дали закончить дело". Алешкин также уточнил, что для защиты Ефремова его нанял актер Никита Джигурда.Трое потерпевших, которых представлял Добровинский - вдова, брат и младший сын погибшего курьера Сергея Захарова, - получили по 1 миллиону рублей компенсации от Ефремова.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до 7,5 лет. Защита планирует обжаловать приговор в кассации, актер уже этапирован в колонию в Белгородской области.

https://radiosputnik.ria.ru/20201111/efremov-1584104422.html

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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, происшествия